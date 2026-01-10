10天前剛宣布引退！27歲寫真偶像驚傳病逝：好不甘心

日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）病逝，年僅27歲。翻攝自X



日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）去年底才剛宣布引退，昨（1/9）日卻傳出病逝消息，得年27歲，消息曝光後震驚粉絲圈，也讓不少人感到不捨。

藤乃葵的母親昨透過女兒的X帳號對外證實噩耗，表示女兒長期與病魔抗爭，已於1月5日離世，感謝外界一路以來的關心與照顧。母親還貼出藤乃葵過往的寫真作品，以及她生前喜愛的小熊維尼、《七龍珠》等玩偶，電視畫面裡的她笑容燦爛、神情可愛，如今都成為追憶。

事實上，藤乃葵在去年12月31日才透過親筆信，向外界宣布正式退出演藝圈。她在信中坦言，已無法再說出「我沒事」、「我很健康」這樣的話，自去年7月回到家鄉後，身體狀況每況愈下，甚至直言已是「隨時會發生什麼都不奇怪」的狀態。

藤乃葵也透露，原本希望能以一場IG直播，親自向粉絲道別，但因身體狀況不允許，只能改以書信方式告別，對此感到相當不甘心。她提到，所幸在6月身體還能支撐時，完成了DVD與雜誌拍攝，留下最後的作品，「如果有一天大家想起『以前有個叫藤乃葵的寫真偶像』，腦海中浮現的是漂亮又有活力的我，那我會非常幸福。」

回顧藤乃葵的演藝歷程，她自2020年出道後，以亮眼外型與開朗性格累積人氣，也被外界冠上「加賀百萬石巨乳」、「北陸炸藥美體」等稱號。2023年她被診斷出罹患罕見的咽旁間隙腫瘤，一度暫停工作，雖於2024年短暫復出，但健康狀況始終不穩，最後仍選擇在去年底告別演藝圈。

