10天連3場送肉粽！彰化福興萬豐村1/2舉辦送煞科儀…時間、路線曝光

記者吳泊萱／彰化報導

彰化沿海地區10天舉行3次送肉粽科儀，密集程度引發熱議。（圖／龍臥雲提供）

彰化縣沿海地區短短10天內接連舉辦3場「送肉粽」科儀，繼24日伸港鄉送煞儀式結束後，27日福興鄉麥厝村也舉辦送煞儀式，而在近日福興鄉萬豐村再傳將於明年1月2日舉辦送煞儀式，密集程度也引起地方關注。

12月24日平安夜，彰化伸港鄉舉辦送煞儀式；時隔3天，27日換福興鄉麥厝村舉行送煞儀式。而就在今日（30日），鹿港當地臉書社團再度出現送煞儀式提醒，指出明年1月2日晚間，福興鄉萬豐村將舉行送煞儀式，由於時間正逢週五晚上，也引發居民議論。

彰化福興鄉萬豐村將於明年1月2日舉行送肉粽科儀。（圖／翻攝自~~我愛鹿港小鎮~~2臉書）

萬豐村村長王美齡指出，此次送煞儀式是村裡一位長期受縣府及社區關懷的長輩不幸離世，家屬希望依循傳統舉辦「送肉粽」科儀，儀式預計於1月2日晚間9時舉行，由喪宅出發，沿萬豐巷行經土地公廟，再上台76東西向道路前往鹿港出海口。

村長也提醒居民，送煞科儀時間避免在外逗留，並迴避送煞路段以防沖犯事宜發生。喪家表示，舉行科儀是為求「亡者安息，存者安心」，如造成不便之處，敬請見諒，並致上十二萬分歉意。

民俗傳說僅供參考,請勿過度迷信。

