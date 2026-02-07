10天連3襲 ！風暴列車輾壓伊比利半島

伊比利半島 接連遭受兩場風暴侵襲，葡萄牙 及 西班牙南部，大量地區 都已泡在水中。但這還沒完，因為最新一波冬季風暴，「瑪爾塔」，又將在周日來襲。

西班牙總理 桑傑士：「未來幾天情況複雜，因為新的鋒面即將到來，明天(2，8)又將迎來一場新風暴，我們正經歷非常惡劣，非常危險 非常脆弱的天氣狀況，因此 我想發出兩點呼籲，一是請民眾保持冷靜，二是請大家保持警惕，如果可以的話，我懇請所有公民 ，透過緊急服務部門，及時了解最新資訊。」

廣告 廣告

消防員駕駛快艇，將受困民眾緊急救出。洪水水勢盛大，嚇壞不少民眾。西班牙民眾 格拉：「我家全是水，所有東西都被淹壞了，包括洗衣機 冰箱 所有東西，還有家具等，水都快淹到牆的一半了。」

根據法新社報導，冬季風暴「李奧納多」在西班牙南部，已傾瀉了 超過40公分的 降雨量，這相當於好幾個月的累積降雨，洪水 迫使居民撤離，並導致城鎮和鄉村 大範圍被淹沒。西班牙民眾 阿吉拉爾：「到處都在漏水，每個人都在舀水，我們還注意到 時不時會有震動，但我們不知道具體原因，是山脈吸納了過多水分(山崩)，還是 是水庫出了問題。」

西班牙民眾 歐麗瓦：「這個車庫完全被淹掉了，水從四面八方湧出，地板上 到處都是水沖出來的洞，就連排水管也在漏水，我們以最快的速度趕了過來，但我們做夢也沒想到，這種事居然會在這裡發生。」

根據BBC報導，葡萄牙政府延長了緊急狀態，因為一系列的冬季風暴，已造成了「毀滅性危機」。葡萄牙民眾 梅爾卡：「洪水從來沒有淹成這樣過，1963年 曾經發生過1次，但遠不及這次的慘況，它漲得沒這麼高。」

根據氣象單位預估，伊比利半島將出現 時速100公里以上的強陣風，葡萄牙西部海岸 也將出現10公尺高的巨浪，將使當地持續 不穩定的天氣狀況，雪上加霜。

更多 大愛新聞 報導：

西班牙展開雙臂 新移民計畫嘉惠50萬人

西班牙列車相撞40死 全國哀悼三天

