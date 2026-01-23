10天1300件 埔里巨大垃圾爆量

民眾年節前大掃除，甚至更換家具除舊布新，期待新年新氣象，南投縣環保局公布13鄉鎮市申請登記收運巨大垃圾時間，埔里鎮23日登記截止，短短10天逾1300件，預約收運爆量，清潔隊員自嘲「登記專線天天滿線，比演唱會搶票還熱線，服務人員接到手痠脖子歪」，清運工作也馬不停蹄，預估還要2周才清運完畢。

埔里鎮公所指出，每年農曆過年前提供鄉親家具、床墊等巨大垃圾免費清運服務，為了避免垃圾爆量，今年限制每戶3組木製家具免費收運，如木椅、木桌、木櫃等，若超出或其他類依規收費；建議民眾2月13日前上班時間也可自行載運廢家具至清潔隊，自行載運者免收處理費；冷氣機、電冰箱、洗衣機、電視機等大型家電，3月2日春節過後才開放登記清運。

廣告 廣告

埔里鎮清潔隊指出，今年大家「斷捨離」的決心超級強大，12日至23日登記專線天天滿線，比演唱會搶票還熱線，服務人員接電話接到手痠脖子歪，登記清運件數爆量，短短10個上班日登記逾1300件、初估約600多公噸，目前已經清運700多件，預估還要再花費2周左右才能清運完畢，由於件數多且人力不足，籲登記民眾耐心等候。

南投縣環保局提醒，各鄉鎮市受理登記收運巨大垃圾的時間即將截止，例如信義鄉27日截止，水里鄉、鹿谷鄉分別於28日及29日截止，草屯鎮、國姓鄉、魚池鄉及中寮鄉都是30日截止，南投市2月6日、竹山鎮2月7日、名間鄉2月9日、集集鎮2月11日截止，逾期不受理。