10天2度現身雲林！賴清德提「褒忠精神」回應對岸威脅

賴清德總統今（30）日上午再度南下雲林，前往褒忠鄉的聚保宮參拜，這是他在短短10天內第二次造訪雲林，並贈送匾額「百禱百應」，祈求國泰民安、風調雨順。陪同者包括民進黨秘書長徐國勇、雲林縣立委劉建國及前立委蘇治芬等多位民進黨黨內人士，現場氣氛熱烈，展現黨內團結氣勢。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

在致詞中，賴清德表示，褒忠鄉雖是雲林縣面積最小的行政區，但鄉親團結努力，展現出最大的志氣。他特別稱讚「褒忠」這個名字，認為在台灣面對中國威脅的時刻，更應強調對台灣的忠誠與對國家的忠心，並呼籲全國人民發揮「褒忠精神」，共同努力讓台灣越來越好。

此外，賴清德也對劉建國與蘇治芬在地方建設上的貢獻表示肯定，特別提到兩人在推動台大醫院雲林分院虎尾醫院大樓新建工程及高齡醫學研究中心設立上的努力，這些計畫將成為雲林的重要建設。

與賴清德共同出席的有劉建國、蘇治芬、徐國勇。（圖／中天新聞）

活動中，劉建國向賴清德總統請求協助推動將褒忠產業園區打造成「大南方新矽谷」，並爭取台積電設廠，強調該園區交通便利且土地充足，具備發展高科技產業的潛力。對此，賴清德當場表態支持，表示既然地方已有共識，中央政府將全力協助推動相關計畫。

