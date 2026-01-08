10天4車禍！彰化庇護島縮短「撞車還可索賠」 Cheap傻眼：這真是台灣？

政治中心／張尚辰報導

國民黨議員鄭俊雄昨（7）日指出，彰化縣田中鎮中正路與斗中路口的行人庇護島，在短短十天內發生「4起車禍並造成人員受傷」，因此決定將庇護島縮短，並表示受傷民眾及事故車輛受損可向施工單位申請賠償。對此，百萬網紅Cheap感到相當震驚，直言「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業」。

鄭俊雄在臉書發文說明，行人安全庇護島原是代表縣政府努力維護民眾安全的措施，卻因安全島設計過於凸出至路口，導致短短十天內發生4起車禍並造成人員受傷。因此，在經過交通、施工相關單位及地方各界討論後，決定將庇護島凸出部分縮短；此外，因事故受傷的民眾及車輛受損，皆可向施工單位申請賠償。

廣告 廣告

鄭俊雄表示，將縮短該處庇護島，且事故車輛皆可申請賠償。（圖／翻攝自鄭俊雄臉書）

然而，此舉引發部分民眾不滿，認為肇因在於駕駛行為不當，卻反而拆除保護行人的庇護島，根本本末倒置。面對質疑，鄭俊雄則表示，「你怎麼知道車輛沒有照著引導線開。你是有看到拆掉分隔島嗎？明明我寫的是「縮短」，你們還是顛倒是非…」。

對此，Cheap也在臉書分享自身看法，他認為政府花錢興建庇護島的目的就是為了保護行人，結果卻因部分駕駛的駕駛習慣不佳而自撞，就要再花錢修改、縮減保護設施，甚至連自撞車輛都能申請賠償，讓他相當不能理解。

Cheap進一步指出，庇護島凸出的設計，本就是為了迫使車輛放慢速度、進行大角度轉彎，以保護斑馬線上的行人，「不去教育駕駛，反過來讓切西瓜變得更順暢」，讓他不禁感嘆「我到底看了什麼？這真的是台灣嗎？」並再次直呼「解決不了三寶，就解決庇護島，這議員真的專業」。

更多三立新聞網報導

金色三麥酒在日本更便宜！Cheap痛批「吃定台灣人」 執行長致歉

被影射收紅錢 Cheap強硬發聲：會請律師一個個告

王世堅「隱晦」批卓榮泰不副署 他幫翻成白話文：真男人

逢甲學生「路過抽成」被炎上！百萬網紅：比兄弟茶還扯…根本商業鬼才

