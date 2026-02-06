10子孫帶走8億身價人瑞！68歲「繼母」怒告

北市102歲王姓人瑞與68歲賴姓女看護的婚姻糾紛，3日下午在馬偕醫院門口爆發激烈衝突。據了解，王男育有10名子女，其中2人已過世，家屬1月8日原本要前往探視父親，卻驚覺父親早在1月5日已與賴女登記結婚，且全家人毫不知情。

王家子女指出，賴女與父親結婚後，幾乎全面阻斷父親與外界聯繫，登門探視被拒，連報警處理也無法順利見到父親。3日下午3時許，王家3個兒子帶著3個媳婦以及4名孫子孫女共10人，趁賴女帶父親外出就醫時，直接在醫院門口將人瑞帶走，現場爆發激烈拉扯，警方趕抵處理，賴女已受傷送醫。

廣告 廣告

子女們透露，父親過去是土地代書，名下擁有北市多筆房產，總計身價約8億元。他們認為父親是在不知情的狀況下與賴女登記結婚，擔心賴女是因覬覦財產才騙婚，後續將透過法律途徑釐清婚姻效力與父親人身自由問題。

家屬目前已承租房子安置父親，不排除轉移父親住所繼續照顧。針對王男子女眾孫的指控，賴女已提出傷害、強制以及妨害名譽等告訴，同時申請保護令，要求王姓人瑞的子女不得接近賴姓女看護50公尺。

賴女強調自己照顧王男已27年，雙方感情深厚。戶政事務所人員也出面回應，表示王翁當時辦理登記時均能正常應答，才會依法受理登記。後續婚姻效力與相關爭議，仍有待司法釐清。

這起事件引發社會關注，凸顯高齡長者婚姻與財產糾紛的複雜性。王家子女堅持父親是被騙婚且遭軟禁，賴女則主張照顧多年有感情基礎，雙方各執一詞，真相仍待司法調查釐清。

更多品觀點報導

美國360歲「吸血鬼」仍領社保 馬斯克諷「史上最大詐欺」

活到老、刷到老！百歲人瑞每月刷兆豐卡上餐廳 銀髮刷手消費統計一次看

