10家壽險今年前11月創造15張「百億神單」 竄出2黑馬

國內外股市多頭氣盛，加上美國聯準會啟動降息循環，增添壽險商品的投資吸引力，國內投資型、利變型、分紅型保單同步熱賣，呈現過去罕見的「三強鼎立」狀態；統計這15張「百億神單」裡，有九張為投資型保單，利變型與分紅保單則是勢均力敵、各占三張。

今年國內3大類型的保單同步熱賣。

今年前11月，十家壽險公司合計誕生15張「百億神單」，今年全年力拚2021年的17張、挑戰近年新高紀錄。

今年11月，元大人壽、三商美邦人壽以黑馬姿態衝出，促使「百億神單」數量由前一個月的13張增至15張，合計銷售金額逼近2,700億元。

今年11月加入的兩張神單，分別是元大人壽「元元致富變額年金/萬能壽險」，前11月銷售金額突破100億元、近103億元；三商美邦人壽「金世紀多利台外幣變額年金/萬能壽險」，今年前11月也銷售破百億大關、達105億元。

今年前11月共創造15張百億神單。

壽險龍頭國泰人壽，今年前11月共有四張百億神單，分別是「萬美利美元利變終身壽險」、「月月泰利台外幣變額年金」、「鑫超月得益台外幣變額年金/壽險」、「月月永溢台外幣變額年金/壽險」，合計銷售金額逾960億元。

富邦人壽擁有三張百億神單，分別是「美富紅運外幣分紅終身壽險」、「真豐利台外幣變額年金」及「美富優退外幣分紅終身保險」，合計銷售近400億元。

南山人壽「鑫富雙享2台外幣變額年金」，今年前11月銷售金額逼近220億元。新光人壽「美傳家外幣利變終身壽險」銷售金額近170億元。凱基人壽「鑫旺來利變終身壽險」，今年以來熱賣超過120億元。

年全年力拚2021年的17張、挑戰近年新高紀錄。

外商壽險方面，安聯人壽「吉利發發變額年金/萬能壽險」今年前10月銷售金額達288億元，估計前11月銷售超過300億元。安達人壽「富貴大贏家台外幣變額年金/萬能壽險」、法國巴黎人壽「鴻運雙享分紅終身壽險」，今年前11月分別賣逾190與120億元。

