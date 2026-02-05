10年了！0206美濃地震奪117命 當地人仍驚恐：永遠忘不了

【緯來新聞網】2016年2月6日的小年夜，高雄美濃發生規模6.6地震，短短8秒重創台南，造成維冠大樓倒塌，共有破百人罹難，到今（6日）已滿10年。臉書粉專「台南式 Tainan Style」回憶起讓全台人驚恐的一天，引發熱議。



「10年了，你還記得嗎？」2016年2月6日凌晨3點57分，台南遭遇近50年來傷亡最慘重的地震，由於場址效應，台南受創嚴重，最大震度在永康新化一帶，高達7級，而台南市區也普遍有5級的強度。

2016年2月6日的小年夜，高雄美濃發生規模6.6地震。（圖／翻攝自台南式 Tainan Style臉書）

「台南式 Tainan Style」指出，當天是小年夜，原本應該是準備全家團圓的日子，但這驚天動地的一搖，最後總共帶走了117條寶貴的性命。其中，又以永康維冠大樓受創最嚴重，那些令人震驚的畫面依然歷歷在目，跟時間賽跑搶救性命、斷電停水的那些日子，是台南人一輩子都忘不了的記憶。



不過幸好，台南人團結振作起來了。「台南式 Tainan Style」透露，隨著時間過去，當年倒塌的永康維冠大樓，原址已重建起「出雲居」大樓，重新屹立在這座平原上。而人們也一同撥雲見日，勇敢燦爛面對新的生活，但未來仍可能需要面對很多挑戰，提醒防災觀念不可少，平時就做好準備，當關鍵時刻來臨，才能臨危不亂。



貼文曝光後，喚醒許多人的記憶，「永遠也不可能忘了那夜的驚恐」、「當時住1公里以外整整一個禮拜從早到晚都是救護車的聲音不可能忘記」、「當時，我睡得很沉，我媽連滾帶爬，叫我從2樓往1樓平面逃生」、「當時東區停水快2個禮拜，每天都要找地方洗澡跟洗衣服」、「時間過的真快，都10年了，到現在還是忘不了，原本不害怕地震的我，因為這一天而開始感到害怕地震」。

