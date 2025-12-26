10年付出一場空！三六九山莊改建恐無望 建築師嘆：心血成泡影

生活中心／倪譽瑋報導

攀登雪山、聖稜線的登山客，「三六九山莊」（369山莊）是重要住宿點，自開始改建至今，山友們關注369山莊重建進度。參與改建的建築師、資深山友的吳夏雄在臉書發文指出，過去廠商提出降低標準等不合理要求，如今又提履約調解「顯然已無繼續施工之誠意」若無法繼續完工，從72歲忙到82歲的心血將成泡影。而針對369山莊何時完工？國家公園署也表示，2026年有難度。

369山莊重建進度卡關 吳夏雄曝：廠商提履約爭議

位在海拔3150公尺的369山莊2023年改建，工程總經費1億2000萬元，預定2026年9月底完工。如今吳夏雄發文指出，原本要過聖誕節，卻臨時得到台北公共工程委員會開會，因為369山莊承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解。

吳夏雄表示，369山莊改建工程公開招標，各設計圖及施工環境早已公開透明，得標廠商應依合約及投標企劃書承諾之內容施作；然而工程發包已經4年，廠商只完成運輸單軌車道工程，並屢次提出高山工地因颱風、地震、高寒低溫無法施工，建築材料量體大運輸困難、建築結構設計過度，要求降低標準變更設計等不合理之要求，以致無法施工並提出解除工程合約。

369山莊何時完工？國家公園署認2026有難度

吳夏雄認為，營造廠商提出爭議調解，「顯然已無繼續施工之誠意，山莊工程之完竣也將遙遙無期」他感嘆，369山莊的工程從規劃、設計、施工，至今已超過整整10年，如無法繼續完工，自己從72歲忙到82歲、過去所花費的心血將化為泡影「十年歲月終究是白忙一場；一回想起來，無限感嘆不勝唏噓！」

日前國家公園署也表示，369山莊興建工程「目前停工中」，要2026年完工確實有難度，面對廠商提出的調解，雪霸國家公園管理處會在公平合理的法律框架下「尋求最優解」；預計2026年1月27日將開第二次調解會議。

