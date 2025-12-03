10年來最巨大太陽黑子群現身！極光範圍擴大 「這些地方」有機會

台北天文館12月2日捕捉到巨大的太陽黑子群影像。取自台北天文館官網



太陽表面近來出現巨大的太陽黑子群，是10年來的最大黑子群之一，天文學家預測，隨著它逐漸朝向地球，可能出現更強烈的閃焰，引起地磁風暴，屆時中高緯度地區有機會看到極光。

台北天文館今（12/3）表示，這個編號AR 4294-96的太陽黑子群，全長約18萬公里，當中至少5萬黑子的面積比地球還大，是10年來所出現的最大黑子群之。

天文館說，位在火星的NASA毅力號探測車上週發現這個龐大的黑子群，當時在地球還無法看到它，但它初露蹤跡時，就爆發了一場近期最強烈的X級閃焰，導致了澳洲地區的短波無線電通訊中斷。

隨著太陽自轉，這個黑子群逐漸朝向地球，未來一、兩週內就可以觀察到，天文館開放專業望遠鏡讓民眾一睹這壯觀景象。

天文館指出，在它發展與逐漸朝向地球的過程中，還可能出現更強烈的閃焰，甚至引發地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等都可能受到影響，不過這些異常狀況通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。

據外媒NDTV報導，可能看到極光的區域如美國的伊利諾州、俄勒岡州、北加州，甚至阿拉巴馬州等地，比過往再往南一些，這是較為罕見的。

