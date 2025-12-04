10年來最巨大太陽黑子群現身 臺北天文館開放望遠鏡

十年來最巨大太陽黑子群現身

臺北天文館寒假天文營12月5日起開始報名

臺北市立天文館日前捕捉到巨大的太陽黑子群影像，這個由編號AR 4294-96黑子群組成的黑子集團，是10年來所出現最大的黑子群之一，全長約18萬公里，當中至少有五個黑子的面積比地球還大。臺北市立天文館表示，目前這個龐大的黑子群正隨著太陽自轉而逐漸朝向地球，未來一、兩週內均可觀察，天文館將於開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡讓民眾一睹這壯觀的太陽景象。

臺北市立天文館研究組組長石中達表示，黑子群初露蹤跡時，就爆發了一場近期最強烈的X級閃焰，導致澳洲地區的短波無線電通訊中斷。天文學家預測，隨著黑子群的發展與逐漸朝向地球，還可能出現更強烈的閃焰爆發，甚至引發地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等都可能受到影響，不過通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。此外目前太陽正處於第25週期的活動高峰期，天文館展示場內也有針對太陽活動對人類生活影響的詳細介紹，並可透過專業望遠鏡觀察太陽細節。

石中達組長也提醒，民眾觀看太陽時要使用適當的防護設備，絕不能用眼睛直視太陽，因為太陽的光線很強，有可能使視網膜受損。天文館觀測室是用投影的方式把太陽的盤面投影到布幕上，民眾透過投影屏幕可以清楚的看到太陽表面黑子群的狀況。

臺北市立天文館表示，為了啟發學生對天文知識的興趣，在明年寒假將舉辦一系列精采有趣的寒假天文營，包括國小低年級天文營、國小中年級天文營、少年天文營、墾丁野外觀測天文營等營隊，活動天數從1至4天不等，營隊內容配合學生年齡與跨域學習特色，精心設計充實而有趣的天文課程及觀星活動，營隊從12月5日起開放報名，相關資訊可上臺北市立天文館官網查詢。