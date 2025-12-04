10年來最巨大「太陽黑子群」現身 恐引發地磁風暴

台北天文館於12月2日捕捉到巨大的太陽黑子群影像，這個由編號AR 4294-96黑子群組成的黑子集團，是十年來所出現最大的黑子群之一，全長約18萬公里，當中至少有五個黑子的面積比地球還大。

台北 天文館於 12月2日 拍攝的太陽影像。（圖／台北天文館官網）

天文館指出，目前這個龐大的黑子群正隨著太陽自轉而逐漸朝向地球，未來一、兩週內均可觀察，台北天文館將於開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡讓民眾一睹這壯觀的太陽景象。

天文館說明，這個黑子群最早是由位在火星的NASA毅力號探測車於上週所發現，當時在地球還無法看到它，不過當這個巨大黑子群初露蹤跡時，就爆發了一場近期最強烈的X級閃焰，導致了澳洲地區的短波無線電通訊中斷。天文學家預測，隨著黑子群的發展與逐漸朝向地球，還可能出現更強烈的閃焰爆發，甚至引發地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等都可能受到影響，不過這些異常狀況通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。

