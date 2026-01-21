10年內台海全面戰爭機率不高？《紐時》曝北京動手前2大警訊

《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Kristof）日前撰文指出，雖普遍看法認為台海在未來10年內爆發全面戰爭的機率不高，但台灣需警惕北京正在進行的灰色地帶作戰，並曝光大陸若準備對台發動戰爭，可能會出現金融資產撤離西方、愛國主義運動興起等兩項關鍵警訊。

陸東部戰區去年12月底開展正義使命-2025圍台軍演。（資料照／央視）

文章指出，地緣諮詢機構一份台灣海峽風險報告評估顯示，未來五年大陸侵台的可能性為30%，對台灣實施海空封鎖的可能性為60%。台海衝突僅持續數月、規模不大，且最終大陸戰敗，仍可能造成台灣約10萬人傷亡、大陸約10萬人傷亡，以及美國約6000人傷亡。日耳曼馬歇爾基金會於1月發表的研究亦指出，台海衝突的代價將極其高昂

紀思道認為，五角大廈固然將焦點放在大陸直接入侵的情境，但台灣更應將重心放在未達戰爭門檻的灰色地帶作戰上，因為北京已透過網攻、破壞海底電纜、軍機軍艦逼近以及實彈軍演，持續對台施壓。

他指出若北京層峰希望升高壓力卻避免直接開戰，可能先以海上「檢疫」名義提高航運與保險成本，削弱台灣經濟，後再進一步則可能針對能源進行封鎖，屆時極可能引爆全面戰爭，關鍵將在於美國總統川普（Donald Trump）是否下令美軍護航、出手破除封鎖。

紀思道也引述史丹佛大學中國研究學者傅立門（Eyck Freymann）即將出版的新書《Defending Taiwan》及多位軍事專家分析，若大陸準備對台發動戰爭，可能出現兩項關鍵警訊。第一項警訊是北京悄然撤出可能遭西方國家凍結的金融資產，第二項則是在國內發起愛國動員，號召民眾捐血。

文章認為美應與日菲等盟友協同嚇阻大陸冒進。（資料照／美聯社）

文章分析，北京可能在解放軍調動部隊、外界仍爭論相關行動真偽之際，先以網絡攻擊癱瘓台灣部分電網與金融體系，並破壞海底電纜以拖慢網絡速度。若衝突升高，導彈可能對台灣總統府及軍事、情蒐據點發動「斬首」打擊，並波及日本及關島的美軍基地以阻斷支援，同時透過海上封鎖切斷美日援助。

紀思道分析，無論大陸是透過全面戰爭，或是以灰色地帶「切香腸」方式進逼，若最終併吞台灣，將導致第一島鏈崩潰，並使台積電落入北京之手，因此美國必須與日本、菲律賓等盟友協同嚇阻，才能提高阻止大陸軍事冒進的可能性。

他示警，儘管台海風險令國際社會高度焦慮，台灣社會本身的警覺感卻不成比例。大陸近期在台灣周邊進行軍事演習時，台灣股市甚至走高。紀思道引述自己訪問台灣媒體與商界友人的觀察指出，有人雖承認風險存在，卻對抵抗不抱希望，直言若遭攻擊「應該投降」，也有人預期台灣在10年內終將落入北京掌控。

紀思道最後主張，由於牽涉重大戰略利益，美國外交政策的首要任務之一，應是在不挑釁大陸的前提下嚇阻，這意味著必須與台灣及日本合作，不僅防範全面入侵，也要共同對抗灰色地帶作戰的長期壓力。他警告，即便嚇阻失敗、戰爭爆發，「就算最後打贏了，也可能是那種代價太慘重、讓人完全高興不起來的勝利」，並引述前美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）形容，這種勝利「即使果實入口，也像灰燼一樣」，得不償失。

