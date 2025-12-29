10年內有望問世！英國開發癌症疫苗 盼1針降低終身癌症風險

英國牛津大學攜手製藥巨頭葛蘭素史克（GSK）推動「癌症免疫預防計畫」，研發一款鎖定癌前階段的癌症疫苗，目標是要在癌症形成之前就能提前介入與預防，並且有機會在未來10年內問世。

牛津大學的臨床科學家暨腫瘤實驗學的教授，率領研究團隊研發出一款可以預防癌症的疫苗，同時也表示，這款疫苗有機會在未來的10年之內問世，目前已經規劃在明年就要展開預防肺癌疫苗的臨床實驗，也在積極研發可以預防乳癌、卵巢癌跟大腸癌的疫苗。

廣告 廣告

研究團隊認為，癌症並非是突然形成，而是正常細胞在很長的時間內不斷累積基因變異所導致，研究更顯示，癌症的發展過程可能會長達20年甚至更久，團隊目前在研發的疫苗，目標是要在癌症還沒有被肉眼看見，還是處在癌前階段時就可以提前介入，藉此阻止它進一步發展成惡性腫瘤。

隨著現今多項技術的重大突破，研究團隊已經可以偵測過去無法觀察到的細胞變化，然後再依據相關特徵設計出更具有針對性的疫苗，而如果這項疫苗成功推行的話，每一年就可以挽救全球大概多達360萬條的生命，也有機會延長人類的平均壽命。

台視新聞／魏于恬 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

黎智英遭定罪 川普請求釋放：已請習近平考慮

英國希斯洛機場爆劫案！ 嫌噴「胡椒噴霧」釀21人輕傷

倫敦塔「帝國王冠」展示櫃遭丟甜點 4人被捕