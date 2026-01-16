10年前你會發什麼脆文？蔡英文留言神回：10年前的今天當選台灣總統

政治中心／綜合報導

社群軟體Threads深受年輕族群喜愛，近期前總統蔡英文與網友互動頻繁，時常現身Threads回覆網友貼文。今（16）日Threads官方帳號發布串文「如果10年前有Threads的話，你會發什麼文呢？」，吸引世界各地網友留言分享，小英也前往朝聖回覆「十年前的今天我當選台灣總統」，短短4小時內吸引5.9萬人按讚，41萬人次瀏覽。

蔡英文留言回覆串文，表示10年前的今天我當選台灣總統。（圖／資料照）

蔡英文卸任後時常透過社群平台Threads與民眾互動，幽默發言深受網友喜愛，經常掀起熱烈討論，包含有網友分享花生醬口味冰淇淋搭配香菜一起吃，小英則留言回覆「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」，此句話更成為流行網路用語，還有網友發文討論「不考慮錢沒人考慮做總統嗎？」，小英也前往留言「沒人考慮做總統嗎？」吸引網友目光。

廣告 廣告

今日Threads官方帳號發布串文「如果10年前有Threads的話，你會發什麼文呢？」，恰巧2016年1月16日是台灣第14任總統、副總統選舉，蔡英文與陳建仁拿下高票，擊敗國民黨第14任總統、副總統候選人朱立倫、王如玄，及親民黨派出的宋楚瑜、徐欣瑩，當選總統與副總統。

該留言曝光後吸引大批台灣人前往朝聖，「愛小英總統」、「我們真的點亮台灣」、「那天有去一起見證」、「這是我推的總統」、「我就是10年前，把我手中的那1票，投給了台灣第1位女總統」、「10年前的今天，我們選出了台灣第1位女總統」、「這輩子做過最好的選擇」。

更多三立新聞網報導

台美關稅敲定！蔡英文憶「也曾走過談判長路」 網讚：為台灣打下路

台美關稅談判定案！蔡英文讚「守住台灣立場」：盼朝野各黨能支持

不考慮錢想做什麼？台灣人回答暖爆 蔡英文笑了：沒人考慮做總統嗎？

藍粉PO馬英九春聯喊「沒比較沒傷害」！網酸悲哀：只有這能贏蔡英文

