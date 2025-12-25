10年前就有！LINE詐騙捲土重來 點錯資料秒外洩

LINE是最多台灣人使用的通訊軟體，近日有網友分享驚險經歷，剛入職下載LINE電腦版，不慎誤裝盜版程式，直到公司資安部門提醒「電腦異常」才驚覺出問題，貼文引發討論，有網友驚呼「這10年前就有」對此，LINE官方提醒，誤下載盜版程式不僅可能導致帳號密碼遭竊取，手機與電腦中的重要資料也可能有外洩風險。

一名網友近日在Dcard發文分享，入職後領到公司配發的新電腦，隨即安裝幾款常用的通訊軟體，沒想到當天下午就被資訊部門通知「電腦出現異常」，經檢查才發現，他早上下載的LINE電腦版，並非官方網站「line.me」提供的，而是誤入了假冒網址「lineoe」，險些釀成資安風險。

廣告 廣告

貼文引起網友討論，「剛入職差點就被離職」、「突然開始懷疑自己前陣子裝的到底是不是正版」、「這個假的網站10年前就有了」、「好可怕，謝謝提醒」、「我也突然收到公司寄的提醒信才知道」、「不知不覺就中招」。

另有網友整理出幾個常見的假冒網址，包括「www.lineoe.com」、「www.linecl.com」、「www.linerm.com」、「www.linawin.com」、「www.linecnc.com」，提醒大家下載的時候要注意，不要選錯了。

根據《中時新聞網》實際查詢發現，在Google搜尋「LINE電腦版」時，目前的搜尋結果第一順位為官方網站，不過第二個搜尋結果是假冒版本，其圖示與名稱皆與官方版本高度相似，確實容易讓人誤點。

而LINE官方也曾在部落格發文提醒，有不肖人士在搜尋引擎上架外觀與LINE官網非常相似的假網站，並提供盜版的應用程式，裡面植入惡意程式，一旦下載並安裝，恐被竊取LINE的帳號與密碼，電腦與手機中的重要資料也可能外洩，提醒大家下載時應認準正版網址「https://www.line.me/」。

更多中時新聞網報導

劉瑞琪平胸手術太真 見道具嚇壞

眼睛乾澀3型態 中醫建議依體質治療

目擊凶案現場滿地血 勵齊女孩惟婷睡不好