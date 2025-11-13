10年前巴黎恐攻那一夜 駐處緊急電話鈴聲沒停過

（中央社記者曾依璇巴黎13日專電）10年前的這一天，巴黎遭遇舉世震驚的連環恐怖攻擊事件。當時身處巴黎的駐外人員回憶，那一夜急難救助專線鈴聲沒停過；不過僑領蔡國泰說，這起事件看得出當時法國人普遍鎮定，是個成熟社會。

2015年11月13日是個「黑色星期五」，巴黎市郊的法國國家體育場（Stade de France）率先遭到自殺炸彈攻擊，隨後巴黎市10區、11區數家餐館、酒吧及巴塔克蘭劇場（Le Bataclan）接連遇襲，共130人喪生，其中以巴塔克蘭劇場90人罹難最為慘重。

當時，負責接聽急難救助專線的駐法人員正好住在巴塔克蘭劇場隔街，直線距離僅約50到100公尺。

這名資深駐外人員告訴中央社記者，當天他下班回家，按照新聞業務相關訓練和職業習慣，打開收音機和電視，以便隨時接收駐地新聞，但最先讓他意識到「有狀況」的訊號，是窗外的聲音。

晚間9時許，他聽到住家周圍有密集的救護車和警車警笛聲，甚至聽得見街上的叫喊聲，同時看到新聞快報，就明白此事「非比尋常」，因此立刻回報主管，協助在第一時間確認台灣僑民的安全。

他說，恐攻消息傳開後，「陸陸續續電話就已經開始一直進來了」。

這些電話包括想瞭解最新狀況的台灣政府機關、媒體，還有來自台灣、法國各地和其他歐洲國家關心親友與僑胞的各界人士，以及擔心留學生的家長。

他說，有些暫時聯絡不上孩子的母親向外館求助，在電話裡急到哭出來。

他回憶，「那一晚到隔天早上，電話鈴響沒有斷過」，一掛上又再響，「如洪水般一直灌進來」，後來計算大概有100多通、甚至200通電話，直至案發後2天，仍不時有電話打進來詢問後續狀況。

急難救助專線須24小時保持暢通，因此他2、3天沒睡，一方面是不敢入睡，一方面是心情「吊在那個地方」，知道隨時可能有人來電詢問；他還特別留意，向民眾說明時，語速不能太快，否則容易讓人不安。

這名駐外人員說：「我們非常理解，任何打電話來關心的人，心情不是恐懼就是緊張，不然就是關心，各種情緒都有。如何在第一時間把正確資訊回覆給他們，並安撫國人，我覺得這是（接聽）急難救助電話最重要的目標和做法。」

他認為，從這些電話中，「可以瞭解到這個事件是即便相距9000公里的台灣也受到很大的衝擊和影響」。

這名駐外人員在事件發生當下立刻開始連續數天的忙碌，最初只感受到衝擊，事後才「心有餘悸」，會想：那天晚上是星期五，如果不是因為負責急難救助專線而留在家裡，他或許會外出，也或許會碰到這起事件。

案發後，駐法代表處成立專門小組，分頭確認僑民安全，以及回應媒體和各界詢問；這次經驗對於代表處後來因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等重大事件時的應變機制，也很有幫助。

這名駐外人員觀察到，這波恐攻案後，巴黎人的安全意識顯著提升，但即便全球局勢導致變數增加，他們也沒有終日惶惶不安，仍堅持照常生活。

對於這一點，世界台灣商會聯合總會名譽總會長蔡國泰亦深有感受。

案發當晚，蔡國泰聽到消息時正與台商朋友聚餐，他的子女則在巴黎市區，「尤其我兒子正好在那個劇院（巴塔克蘭劇場）的隔條街，相當恐怖」，好在有透過手機報平安。

蔡國泰透過電話受訪時說，事件發生在遍布餐廳、酒館的巴黎10區、11區，又逢週五晚間，人潮很多，警察在案發後封鎖周圍，同時指示人群就地尋找店家躲避，待確認安全再出來，等到孩子回家已是凌晨1、2時之後，他心中大石才終於放下。

長居法國數十年的蔡國泰強調，在這種緊急狀況下，「法國人還是相當冷靜，認為警察治安機關有能力處理這起事件，民間沒有極端分子出來鬧事或採取報復行動」，不同族群也仍可共存，是一個成熟的社會。（編輯：田瑞華）1141113