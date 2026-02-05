10年前復興空難倖存者 前空姐黃敬雅登記參選高雄市議員

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

2015年2月4日復興航空235班機於基隆河墜毀，昨（4）日空難屆滿10年。前空姐黃敬雅是當時的倖存者之一，於昨日正式登記參選高雄前鎮小港市議員。她表示，這撿回來的餘生，不再只屬於自己，而是要為這座城市再拚一次。

前空姐黃敬雅於昨日正式登記參選高雄前鎮小港市議員（圖／翻攝黃敬雅臉書）

黃敬雅在臉書發文表示，10年前的2月4日，她在基隆河冰冷河水中掙扎，在破碎機身旁再次吸到空氣的那一刻，她就明白，這撿回來的餘生，不再只屬於自己。她感慨，活下來不是偶然，而是為了承接更多人的期待，替那些來不及開口的希望，更用力地活。命運的巧合，讓她在重生滿10年的同一天，踏進民進黨高雄市黨部，領取市議員黨內初選登記表。

黃敬雅形容，10年足以讓傷口化成鎧甲，3年也能讓一顆種子在泥土裡累積力量。這一次，她帶著更成熟的視野與更堅定的意志，再次披掛上陣，希望贏得前鎮小港鄉親的支持。她最後向選民喊話，自己仍是新人，但願意用行動證明責任與承擔，拜託大家給她一次機會，讓這條撿回來的人生，為前鎮小港帶來新氣象。

