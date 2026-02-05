10年前復興空難倖存 前空服員黃敬雅登記高市議員初選：這條命早已不只屬於自己

復興空難倖存者、前空姐黃敬雅，4日在開放登記首日，同時也是復興空難十周年這天，登記參選前鎮、小港市議員。翻攝自黃敬雅臉書



昨日（2/4）是復興空難十周年，當時在機上服務、發生事故後倖存的空姐黃敬雅也選在這一天，登記參選高雄市前鎮小港區議員。黃敬雅直言，這條撿回來的命，早已不只屬於自己，而是要為這座城市再拚一次。

昨日是民進黨高雄市議員黨內初選領表首日，也是復興空難十周年，復興空難倖存者、前空姐、現為民進黨參選人的黃敬雅，也選擇在這一天走進高雄市黨部登記參選，宣告再度挑戰前鎮小港選區，並於臉書發文表示，十年前的今天，當她一度要被基隆河冰冷的河水吞噬，當她最終顫抖著從破碎的機身邊界，再次呼吸到空氣的那刻，就知道這撿回來的餘生，是為了去溫柔承接更多人的重量，是為了替那些來不及說出的盼望，更用力地活著

廣告 廣告

黃敬雅表示，回顧2022年的地方選舉，「雖然結果未如人意，但我沒有時間自怨自艾，因為台灣還需要我們。那次跌倒後，我選擇把腰彎得更低，這些日子以來，我沒有停下腳步。既然光還沒照到角落，那我們就自己成為光。」黃敬雅表示，在沒有鎂光燈的時候，她也依然持續行動；面對國會亂象，她響應「女力護國」，站上街頭、推動罷免，「因為我知道，守護家園不能只靠選舉時的激情，更需要日常的堅定。」

黃敬雅表示，10年前倖存下來後，她就明白這條撿回來的命，早已不只屬於自己。翻攝自黃敬雅臉書

黃敬雅形容，十年足以讓傷口結成堅硬的鎧甲，三年足以讓一顆種子在泥土裡蓄滿力量，這次她將帶著更成熟的視野與更堅定的意志，再次披掛上陣，希望贏得前鎮小港鄉親的支持。黃敬雅也向選民喊話，她仍是新人，但願意用行動證明責任與承擔，拜託大家給她一次機會，讓這條撿回來的人生，繼續為高雄而戰。

更多太報報導

李貞秀國籍爭議說不清 內政部長：不提供機密以上文件調閱

美眾院委員會通過法案 打破一中限制推與台太空合作

彰化前議員江熊一楓「人在看守所贏初選」！ 綠廉政會要查了