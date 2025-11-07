10年前挺年改現轉彎？黃國昌：絕不走回頭路 但須檢討面對

民眾黨團總召黃國昌。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院司法及法制委員會昨天完成停砍年金法案初審，針對民眾黨團總召黃國昌10年前贊成年金改革，今被媒體問及立場是否還相同？黃國昌強調，18%優存利息早就廢止，絕對不走回頭路，只是依法每4年檢討一次，政策經過8年後，每年1.5%調降，一共降了9%，已經超過原本蔡政府的方案，年改多年執行狀況必須檢討面對，才是對國家負責任的態度。

黃國昌重申，民眾黨立院黨團支持年改，年改不會走回頭路，但現在討論的不是將年改調回2017年的狀態，而是從2017至2025年，依「公務人員退休資遣撫卹法」規定，每四年就要檢討一次。黃國昌強調，政策經過8年後，每年1.5%調降，一共降了9%，已經超過原本蔡政府的方案，砍了9%，根本不是原本的狀態，年改多年執行狀況必須檢討面對，才是對國家負責任的態度。

黃國昌說明本次年改重點，首先，18%優存利息早就廢止，絕對不走回頭路；第二，蔡政府原本方案是15年逐年調降1%，最後通過的是前立委段宜康的激進版本，縮短為10年，每年調降1.5%，因此至今已調降9%。黃強調，已刪除的所得替代率不會回復，按照現行制度，公教人員年資15至30年的所得替代率為36%到66%，哪有要回復到過去的90%？民進黨與其側翼及媒體罔顧事實，不願意檢討、優化年金制度，只想著散播謠言，根本是降低台灣公共討論的品質。

黃國昌強調，如果媒體能多花點時間了解基層公教，走入國中小的教學現場，就會知道教師延後退休的比例有多高、代理教師比例逐年攀升，影響到下一代受教權。民進黨政府卻不思檢討，繼續用假訊息操作對立仇恨，無怪乎昨天審查時，連自家立委都挺不下去，兩個委員會只剩下6個民進黨立委，其他人都跑了，因為知道盲目反對下去，社會將付出更高成本。

民眾黨團副總召張啓楷表示，前總統蔡英文的年改版本，原本是說從80%開始砍到70%為止，現在已經砍到36%，遠超當初標準，更造成許多後遺症，國考報考人數1年少17萬、老師拿到教師證不願去教書，整個國家發展都受影響，請民進黨別再造謠。

