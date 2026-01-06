10年前沒人感興趣的太空產業，為何會是下一個爆發級市場？專家解析關鍵原因

10年前，筆者在數十場亞洲及台灣的演講中談到太空是矽谷產業發展的趨勢，已有特斯拉執行長Elon Musk、亞馬遜創辦人Jeff Bezols、盧森堡國家主權基金、Google創辦人Larry Page、維珍集團創辦人Richard Branson、矽谷頂級創投家Peter Thiel，以及Apple創辦人Steven Jobs遺孀等，矽谷及世界富豪及產業龍頭重金投入。

當時，絕大多數亞洲及台灣的企業家一副事不關己的樣子，認為太空產業遠在天邊，還要等幾十年，直到3、4年前SpaceX及Starlink的成功，他們才發現紛紛要搶入供應鏈。如果能夠聽到演講後早做佈局，就可以享受到快速成長的藍海市場。

除了傳統由政府主導的太空計畫，私部門／商業導向也大幅參與，從發射服務、衛星網絡到太空旅遊、太空製造等多元應用，使得「太空產業不再只是國家預算或科研預算，而是一個真正的商業生態系」。

全球太空產業市場巨大且成長迅速

根據GlobalData的研究報告，全球太空產業市場2029年約5112億美元。隨著全球衛星網絡、地球觀測數據、資通訊、物聯網、5G/6G/非地面網絡的需求增加，對於衛星地面設備、通訊模組、數據平台、應用軟體/服務，將有穩定市場需求，這對資通訊/電子產業有龐大的製造及代工商機，加上中美太空競爭加劇，太空產業及供應鏈因此受益。

根據筆者擔任合夥人，聚焦太空產業投資的Outliers Scientific Fund（OSF）創投基金分析，全球太空產業市場包含AI、太空製造、太空採礦、衛星、火箭、地面設施、軌道服務等53多個子產業。

作者提供

OSF創投基金擁有多位現任及前任NASA（美國太空總署）高管及研究員。Outliers獨家自建七個獨家太空專用模型，分析在過去25年，1624家太空企業，其彼此間的供應鏈、技術、合約、資金等各方面的關係：

作者提供

過去25年，超過1000家太空產業公司中，Valuation（企業市值/估值）成長超過1萬倍的有9家，1000至1萬倍的有23家，100至1000倍的有59家，10倍至100倍的有144家，1倍至10倍的有330家。

根據OSF統計，在過去25年，1624家太空新創中，僅有47%失敗，成功率達53%，遠高於其他行業新創成功率。

作者提供

發射成本大幅下降 促進太空產業快速發展

發射成本：

1980 年代：US$ 85,000/kg 1990–2000年：US$ 18,500/kg 2020 年：US$ 1,400–2,000/kg

SpaceX 正開發更大型的 Starship / Super Heavy 系統，若實現完全重複使用並高發射頻率，業界預測每 kg 成本可能降至 US$10–US$100 /kg 的極低水平。

發射成本大幅下降的主要因素包括：

• 火箭技術進步 • 可重複使用 （reusability）設計 • 大量商業化發射 （發射次數提高） • 發射效率提升 • 衛星與有效載荷的小型化／標準化 • 火箭整合與垂直整合製造等

太空關鍵成長驅動力／趨勢

• 發射成本下降 + 小型衛星（SmallSats / CubeSats）興起：隨著火箭可重複使用、發射次數增加，加上小型衛星需求增加（通訊、地球觀測、物聯網等），進入門檻大幅降低，吸引更多新創公司與投資。

• 多元應用 — 通訊、地球觀測、導航、物聯網乃至太空旅遊：衛星通訊、地球觀測、導航定位、天氣預報、災害監測、物聯網覆蓋 → 都是「地面生活 + 商業活動」的重要基礎。未來隨著全球對高速網絡、全球連線（connectivity）的需求增加，這些應用成長潛力大。

• 在軌製造、太空服務、太空資源與太空旅遊的新興賽道：除了「把東西送進太空」，產業正延伸到「太空裡生產/製造/提供服務」，包括在軌道製造零件、太空站、太空旅遊、資源開發等。這些是傳統航太不常涵蓋的新領域。

• 政策與私部門共推 — 民間太空公司、跨國合作、國際供應鏈：過去多由政府主導，但現在私營公司參與度越來越高，並且多國政府也對商業太空給予支持，形成「公私合作 + 多國協作」的新生態。

綜上所述，有前瞻眼光的企業家及投資家宜早做佈局，享受爆發成長的太空藍海市場。



作者簡介｜周宏雋

作者為 Outliers Fund 區塊鏈基金合夥人，紐約哥倫比亞大學 MBA，經歷包括矽谷 Seraph 天使基金集團亞太區合夥人，及中華財金高階管理人協會理事長。



