10年前消失在街角！家人以為早已被撞死 15歲老犬終於回到原本的家

失蹤10年的巴特卡普被發現時已15歲，行動較為遲緩。（圖／翻攝自臉書，Miami-Dade Animal Services）

美國佛羅里達州一名飼主，在愛犬失蹤長達10年後，一度以為牠早已遭遇車禍身亡，沒想到近日接到通知，得知愛犬仍然活著，並奇蹟般重回家中。這隻名為巴特卡普（Buttercup）的狗，如今約15歲，歷經多年街頭流浪，終於結束漂泊生活。

巴特卡普歷經多年流浪，如今終於回到主人身邊。（圖／翻攝自臉書，Miami-Dade Animal Services）

當地政府動物救援單位「邁阿密戴德郡動物服務局」（Miami-Dade County Animal Services）表示，一名執法人員日前在霍姆斯特市（Homestead）例行巡邏時，發現一隻走路一拐一拐的老狗，隨即將牠抱起帶回收容所檢查。經評估確認，巴特卡普並無外傷，只是年紀大導致行動遲緩。

工作人員替牠掃描晶片時發現，巴特卡普早在2011年便植入晶片，資料顯示牠已失蹤超過10年。透過晶片登記資訊，收容所成功聯繫上原飼主。對方接到電話時震驚不已，因為當年家中原本養了2隻狗，某天巴特卡普與另一隻狗同時跑出家門，後來發現第二隻狗遭車輛撞死，家人推測巴特卡普可能也發生同樣意外，因此多年來認為牠早已離世。

事隔多年再度重逢，畫面卻有些生疏。收容所人員表示，也許因分離時間過長，巴特卡普第一時間似乎沒有立刻認出主人，在新環境中顯得較為自在。不過隨著時間推移，牠逐漸熟悉氣味與聲音，慢慢找回記憶，彷彿重新意識到「這裡就是家」。

目前巴特卡普已回到原本家庭，飼主表示牠狀況穩定，正在適應久違的居家生活。這起跨越10年的重逢，也凸顯寵物植入晶片的重要性，成為牠重返主人身邊的關鍵。

與家人分離10年後，巴特卡普奇蹟重逢。（圖／翻攝自X，@Dexerto）

