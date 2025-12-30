10年前第一次致電曹西平！郭彥伶曝他私下為人 揭通話內容

郭彥伶透露過去跟曹西平通話的內容。（池宗玲攝）

宋偉恩、梁以辰、本本、《百分之一相對論》製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人 江芷婷、電影《叫我驅魔男神》印度演員 Arjan Bajwa（阿建・巴吉瓦）、印度製片Gia（電影《三個傻瓜》製片）今（30日）出席密室逃脫試玩活動記者會。

郭彥伶表示，今早得知曹西平猝逝的消息時，她跟爸爸郭建宏都相當訝異。她透露，她10年前曾因戲劇《甘味人生》致電給曹西平，有意邀請他客串演出，「一般人第一次接到電話都不會聊太多，但他就是很親切，跟我分享理念跟生活故事」，她也說，那時曹西平的親切讓她感到雀躍，內心有種可以跟前輩聊天的興奮感。

《百分之一相對論》和《叫我驅魔男神》劇組一起挑戰密室逃脫。（池宗玲攝）

《百分之一相對論》故事背景設定來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，來還原那百分之一的真相。節目將於2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10 點在三立都會台播出。

