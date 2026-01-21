10年前買的鑽戒只值180元！鑽石崩盤原因曝光…慘輸「這貴物」400%漲幅

鑽石價格不斷下跌。示意圖／取自免費圖庫pixabay

不少民眾對於鑽石都還停留在「昂貴又永恆」的刻板印象，然而自從2022年全球鑽石市場價格見頂後，鑽石產業卻開始受到各國奢侈品消費降溫、結婚率下滑、培育鑽石快速普及等因素衝擊，正式步入近代史上最嚴重、持續時間最長的寒冬。不僅如此，美國如今還對全球最大鑽石出口國印度加徵關稅，進一步壓縮市場空間，讓本就疲弱的產業雪上加霜。

10年前買的鑽戒貶值99%？價格4年來連番下修

根據每日經濟新聞等陸媒報導，中國安徽省一名女子近日發文透露，他10年前以1.8萬元人民幣（約8.1萬元新台幣）買了一個鑽戒，沒想到日前竟只賣了180元人民幣（約818元新台幣），貶值高達99%。不過這名女子並非特別個案，四川省西昌市一名34歲女子也表示，她日前發現10年前花費1.4萬元人民幣（約6.3萬元新台幣）買的2枚婚戒，如今回收合計不到200元人民幣（約908元新台幣）。

珠寶業者指出，出現如此低價的情況大多發生於30分以下的碎鑽鑽戒，回收市場幾乎無價值，而且就算是1克拉以上的天然鑽石，如今實際回收行情都只有原價的4至6折。事實上，根據央視財經報導，鑽石巨頭「戴比爾斯」（De Beers）早在2023年就大幅下調2至4克拉天然鑽石價格約40%，有證書的天然鑽石當年度價格已下跌35%至40%，其中50分至3拉的主流婚戒鑽石受創最深，銷量甚至同步下滑30%至35%。

女子10年前買的鑽戒貶值高達99%。示意圖／取自免費圖庫pixabay

戴比爾斯2024年持續調整售價，然而市場需求未見回溫，拍賣成交率持續下滑，導致各大鑽石商的庫存壓力迅速累積，還有知情人士透露，戴比爾斯2025年更罕見採取「統一計價開票」方式，不再為每盒鑽石單獨定價，使得實際降幅更難精算。分析師指出，戴比爾斯此輪降價不僅是為了清理庫存，也試圖為加工業增加獲利空間。

培育鑽石崛起…黃金才是保值神話！

與鑽石形成鮮明對比的是黃金，報導引述中國傳統首飾品牌「老鳳祥黃金」的數據指出，品牌2016年1月的金價每克約290元人民幣（約1317元新台幣），至2026年1月20日已漲至每克1456元人民幣（約6613元新台幣），換算下來，若當年以1.8萬元人民幣購買黃金，如今市值已突破9萬元人民幣（約40.9萬元新台幣），與鑽戒回收價形成數十倍落差。

黃金是如今的保值主流。示意圖／取自免費圖庫pixabay

不僅如此，「培育鑽石」的崛起也是造成原鑽價格暴跌的原因之一，培育鑽石2025在全球鑽石珠寶市場的銷量占比已超過 40%，比2019年成長8倍以上，目前1克拉培育鑽只要3500元人民幣（約1.5萬元新台幣），價格只是同等品質的天然鑽的1/10。報導指出，看准商機的鑽石商如今將目光轉向培育鑽石，如今年產量約2200萬克拉，年增144.44%，占全球產量63%，購買族群近70%都是年輕人。

專家指出，鑽石「保值」的形象顯然已逐漸瓦解，如今大部分民眾都認為，鑽戒只是一種情感消費品，而非投資資產，昔日「一顆永流傳」的神話已然不再。正因如此，鑽石材料逐步轉向半導體散熱、新能源車等工業應用，工業級需求在2025年的占比已逼近45%。



