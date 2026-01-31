10年前貼文嗆消滅國民黨、追不當黨產！黃國昌：民進黨用假訊息欺騙人民

記者陳思妤／台北報導

國民黨、民眾黨聯手在立法院本會期最後一天，三讀通過《不當黨產條例》修正案，被質疑幫救國團等曾屬於黨國的團體解套。而民眾黨主席黃國昌2016年還在擔任時代力量立委時曾高喊，追討不當黨產、徹底消滅國民黨的貼文也被翻出，引起討論。對此，黃國昌今（31）日又不滿開嗆，民進黨認真做事，不要一天到晚用假訊息欺騙台灣人民，連丟出來的問題本身都充斥假訊息，這樣真的不好。

黃國昌擔任時代力量立委時，曾在2016年7月15日在臉書發文高喊「追討不當黨產」，做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈，「經過今天我確信，恥度無下限的中國國民黨，沒有悔改可能。該做的事，就是徹底消滅它。躲了今天，躲不了下週。臨時會第一案：通過《不當黨產處理條例》」。

廣告 廣告

然而，2026年1月30日黃國昌擔任民眾黨團總召，在立法院上班的最後一天，和民眾黨一起聯手，三讀通過被質疑幫救國團等黨國團體解套的《不當黨產條例》修正案。被質疑，從前反對不當黨產，但如今卻幫黨產復辟。

黃國昌2016年發文嗆追討不當黨產（圖／翻攝自黃國昌臉書）

黃國昌今天上午和前民眾黨主席柯文哲、黨籍議員參選人一起到南門市場發春聯，被媒體問到當時的發文現在被綠營質疑。他不滿開嗆，民進黨慣用手法就是用假訊息、用資訊落差欺騙台灣人民，他就問最簡單問題，國民黨的黨產全部都恢復了嗎？有嗎？

黃國昌批評，「從你設問的本身就知道，這個問題本身就充滿假訊息，我說的應該沒有錯吧？」他稱，國民黨黨產根本沒有恢復，處理的只有曾經隸屬於國家的團體，而目前司法訴訟中曾經隸屬國家的只有一個團體就是救國團。

黃國昌還說，過去幾十年是救國團靠著自己辛苦辦活動維持營運，這樣情況下還要繼續被追殺，民進黨叫救國團把錢吐回去，讓那麼多員工沒工作，這是轉型正義的目的嗎？

黃國昌稱，何況民進黨立委，「一堆喔…之前還有擔任救國團擔任副主委工作」，奇怪了，民進黨這些人在國民黨附隨組織擔任主管，自己都不會臉紅喔？他表示，自己要再說一次，民進黨認真做事，不要一天到晚用假訊息欺騙台灣人民，連丟出來的問題本身都充斥假訊息，這樣真的不好。

更多三立新聞網報導

才拋「藍白分」還酸藍玻璃心 柯文哲今喊：黨主席是黃國昌合作態勢沒變

怒批國會鬧劇！許美華喊話卓榮泰「硬起來」：不副署、不公告、不執行

遇女子陳情「買不起台北房子」！黃國昌低頭秒閃 柯文哲反應曝光

吳靜怡細數黃國昌立院最後一夜：民主被清倉、國安被擱置、權貴被解套

