10年千校永續防災種樹計畫啟動 泓德能源×綠色冀泉×雲科大攜手推動碳公益行動

▲「十年千校永續防災種樹計畫」正式啟動，泓德能源×綠色冀泉×雲林科技大學，攜手推動校園永續綠化與碳公益行動。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】為響應全球淨零碳排與氣候行動目標，並推動永續教育向下扎根，泓德能源科技股份有限公司、雲林科技大學綠色碳公益計畫辦公室與綠色冀泉社會企業共同宣布啟動「10年千校永續防災種樹計畫」。3方於11月10日舉行合作簽約記者會，雲科大產學處、永續發展與社會實踐研究中心、禾豐碳中和、SNN 環宇鋼鐵網等貴賓共同見證，正式宣告這項公益活動正式啟動，共同攜手推動校園防災綠化、碳權管理與環境教育的長期行動。

「10年千校永續防災種樹計畫」結合公益捐贈、災後復綠、永續教育、GS（Gold Standard）碳權註銷四大面向，推動兼具教育、環境與社會價值的碳公益行動。

計畫首階段以台灣中南部20所學校推動校園韌性綠化，種植500棵原生高經濟樹種（平均每校約25棵）。這些樹種兼具防風防災、生態復育與碳吸存功能，將協助校園強化對極端氣候的適應力，打造兼具教育意義與防災價值的永續綠化環境。

同時，計畫將推動「2小時校園永續行動模組」，以「1小時能源教育+1小時植樹行動」的形式，將環境教育融入校園日常。透過體驗式學習，學生能在行動中理解碳中和、能源轉型與氣候調適等議題，從實踐中培養環境意識，讓永續理念不僅停留於課本，而能化為具體行動。

此次合作整合企業永續、學術教育與社會創新3大領域專業，建立跨界協作的永續行動模式。泓德能源科技股份有限公司表示：以企業永續發展為核心，導入ESG理念與碳管理機制，推動企業參與碳公益行動，實踐綠色轉型責任。雲林科技大學 綠色碳公益計畫辦公室表示：結合學術研究與教育資源，推動校園能源教育與環境學習，協助校園行政整合與在地推廣。

綠色冀泉社會企業表示：負責計畫規劃、樹苗供應、種植管理、成果追蹤與ESG報告製作，並協助辦理GS碳權註銷，確保計畫成果具國際公信力與持續性。

3方將以實際行動串聯校園、社區與企業，促進教育與環境並進，形成兼具公益效益與氣候貢獻的合作典範。

「10年千校永續防災種樹計畫」不僅是一項植樹行動，更是一項以教育為核心的長期綠色創新工程。未來10年間，3方將持續拓展合作版圖，串聯更多地方政府、學校與企業，共同建構以校園為節點的「綠色網絡」，讓種樹不只是環保行為，更是社區防災、教育培力與氣候治理的具體實踐。

此外，計畫也將建立完善的追蹤與回饋機制，透過數據化管理與碳權註銷紀錄，讓每一棵樹的成長都能被記錄、量化與轉化為具公信力的碳匯成果。這不僅有助於企業在ESG與SDGs的具體揭露，也為校園提供可延續、可評估的環境教育成果。

計畫期望以教育為起點、以行動為路徑、以碳治理為核心，建立跨界共學與共創的永續平台，推動更多公私協力的氣候行動，讓低碳未來從校園開始萌芽。