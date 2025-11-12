10年口臭男突爆心臟痛急送醫 原因竟是「牙周細菌」侵襲！
一名男子長達10年未進行牙齒檢查，日常雖有刷牙習慣但忽視洗牙的重要性，導致嚴重口臭問題。在妻子不斷抱怨下才前往就診，檢查發現他罹患重度牙周病，更嚴重的是，牙周細菌已經透過血液循環進入心臟，引發急性心內膜炎。
牙醫師趙國翔分享這名患者的案例，指出該男子因認為洗牙並非必要而長期忽略牙齒檢查。直到妻子無法忍受他的口臭問題，才促使他就診。檢查結果令人震驚，他不僅患有重度牙周病，牙結石狀況極為嚴重，已經連成一圈，下排牙齒內側幾乎全被覆蓋，光是洗牙就花費近一小時。
趙國翔表示，在進行第一階段牙周病治療後，該患者便未再出現。事隔一個多月後，趙醫師才聯繫上患者的妻子，得知患者因突發性心臟疼痛，出現胸悶、呼吸困難等症狀而緊急送醫。經醫院檢查，確診為急性心內膜炎，而細菌培養結果顯示，這是由牙周細菌感染所引起的。
趙國翔在健康節目中指出，台灣目前約有90%的人存在牙周相關問題。他解釋，牙周病是一個漸進式過程，通常會先經歷牙齦炎階段，若長期忽視，才會演變成牙周病。兩者的主要區別在於是否已破壞牙周內的齒槽骨。
醫師提醒，牙周病通常被視為全身性的慢性發炎，若出現「刷牙時出血、牙齦疼痛、口臭、牙齦腫脹、化膿、牙根處有縫隙、食物殘渣易卡在齒縫間、難以咀嚼食物、牙齒浮動、牙齒排列發生變化」等症狀，都應警惕可能罹患牙周病。
趙國翔強調，牙齦周圍的血流供應豐富，若細菌未被清除，可能進入血液並回流至全身。近年研究更發現，牙周病與許多全身性疾病有關聯，包括心臟病、糖尿病及早產等，提醒民眾不可輕忽牙齒
