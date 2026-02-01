10年國會問政新書發表會 鍾佳濱展現地方高人氣

鍾佳濱《政治可以很輕鬆》新書新書分享會。 圖：鍾佳濱辦公室/提供

[Newtalk新聞] 自2016年當選立法委員，鍾佳濱在國會問政已10年，為了讓民眾了解國會現場，鍾佳濱執筆撰寫《政治可以很輕鬆》一書，記錄立法院推動法案的歷程、為地方需求發聲的心境以及政策發想的擘畫。昨(31)日鍾佳濱在屏東讀者城市舉辦新書分享會，立委伍麗華與屏東大學校長陳永森為活動致詞外，學術界、農業界與商界皆有代表出席，現場座位無虛席，展現在地方上的高人氣。

共同推薦者伍麗華透過電話致詞，提及鍾佳濱對偏鄉、原民教育議題的著墨深入，且對各議題都有涉略，問政範圍相當多元，書中把艱深的內容寫得淺顯容易閱讀，在哪裡都可以隨時翻閱，連總召柯建銘都在一個晚上看完。

針對書名《政治可以很輕鬆》，鍾佳濱表示這本書定位為「輕鬆易讀、隨時可讀」，將過去10年的隨手筆記彙整，避免過於嚴肅。他認為厚重的書若無人閱讀便失去意義，因此選擇以貼近大眾的方式呈現。

鍾佳濱也提到，政治工作讓他變得更柔軟，「從關心別人、看見問題、運用知識找出方法，到最後號召大家一起行動，這就是政治。」不論是法案、選民服務議題或地方需求，書中記錄鍾佳濱在基層奔走時，如何將這份「看見他人需求」的初心，轉化為實際改變社會的行動。

鍾佳濱也回應出書的時間點，他提及問政10年可作為承先啟後的紀錄點，這個時間點不是為選舉，而是把握現在能做的，才不會太遲。現場也有酪農業、畜牧業、永續循環業及青年創業者對鍾佳濱的問政表現給予高度的肯定。

對於政治，鍾佳濱也在宣傳影片中給出獨特的詮釋。「政治上或許沒有永遠的朋友，但也不該有永遠的敵人。」即使雙方立場不同，在經歷激烈的討論後，大家依然可以坐下來喝一杯和解的咖啡，保持理性的對話與溫暖的互動。

此外，屏東市區掛出一面風格獨特的動漫風看板，狀聲詞與鮮明的漫畫人物，配上標語「沖咖啡，沖出一本書」，讓不少路過的民眾好奇駐足「他們在為誰加油？」原來是鍾佳濱為宣傳新書所推出的創意企劃。

鍾佳濱執筆撰寫《政治可以很輕鬆》一書，記錄立法院推動法案的歷程、為地方需求發聲的心境以及政策發想的擘畫。 圖：鍾佳濱辦公室/提供