10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光

記者蔡維歆／台北報導

鍾欣怡感性發文回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣。（圖／翻攝自臉書）

藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。

鍾欣怡透露，這十年來與孫樂欣不僅是夫妻，更是最強創業戰友。兩人並肩創下直播在線 2 萬人、業績破千萬的紀錄，卻也因為這份「拼到沒日沒夜」的執著，讓她在事業巔峰時體力透支。這場「失聲危機」被迫讓她慢下來，從原本習慣的快節奏，陷入必須面對自我的安靜期。

鍾欣怡跟孫樂欣結婚10年。（圖／翻攝自臉書）

就在外界以為她要息影調養時，鍾欣怡卻再次展現驚人的「轉化力」。在靜音修復期間，她接觸到水晶能量，原意是為了尋求內心平靜，沒想到卻從中找回光芒，進而創立了個人水晶品牌「Halo」。她希望將這份「把能量留給自己」的體悟，分享給同樣在生活壓力中掙扎的女性。

對於老婆「越休息越忙」的體質，老公孫樂欣看在眼裡雖然心疼，卻也不改幽默本色吐槽：「明明叫妳去休息才接觸水晶，結果妳竟然又做出一個新品牌！」鍾欣怡表示，很慶幸十年前相信直覺選對了人，這場「失聲」雖然讓她暫時失去聲音，卻也讓她找回了能量的平衡點。

