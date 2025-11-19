10年婚姻直到做財產申報才驚覺，老婆幾乎沒存款！5招達成理財共識，退休才有保障
一個家庭最重要的支出往往是房貸、車貸、保險費、水電瓦斯費、家用和理財的規劃等支出，這些費用或投資要先在所得中扣除，其他像是追求生活中小確幸等的娛樂休閒支出，要在必要費用之外才做分配與規畫。最好的做法就是明確記帳，才可以清楚知道家裡的錢都花在哪裡了。
賺錢很重要，但更重要的是要懂得如何理財。每個人對金錢的敏感度不同、需求度不同。但是如果不會理財，財也不會理你。
現在夫妻大多兩人都有工作，除非在結婚前就協商好要如何支配彼此的金錢，不然大多是每人分擔一些家用，其他都是各管各的。直到需要大筆開銷，比方要買房子時，才會詢問對方是否有積蓄等。但如果可以更早一點達成理財的共識，其實更好。
也有些原生家庭的手足羈絆很深，難免會對後來自己新建立的家庭造成影響。像我就有個女性朋友，一開始也是夫妻各自理財，但當他們想買房子時，朋友這才發現她先生不但沒有積蓄，還欠弟弟妹妹錢。
原來先生對金錢毫無概念，再加上又是長子，從開始工作後就會給手足零用錢，等到自己沒錢跟他們周轉時，對方還要他寫借據，這才會積欠債務。於是太太跟先生商量，先用自己的錢幫先生還清欠款，也告知弟弟妹妹他們都已長大也有工作，以後大哥不會再給零用錢。在她幫先生管錢幾年後，終於存到買房子的頭期款。
當然，夫妻雙方由誰負責處理財務問題並不是絕對的，因為也有妻子只會花錢卻不懂理財。
我就曾聽聞過一個例子：一對夫妻在婚後原本也是財產各自管理，但先生因為升上主管職，需要做夫妻的財產申報時，才發現工作將近十年的妻子幾乎沒有存款，一直過著賺多少花多少的日子，這也讓他嚇了一跳地跟妻子長談，談出理財的共識。
一個家庭要如何支配家庭的收入呢？
每個家庭都有不同的模式。有些人注重口腹之慾的享樂；有些人喜歡去旅行看世界；有些人在乎補習進修買書充實知識等，但這些都是小額的花費。
新婚夫妻在結婚前幾年往往很難有結餘，甚至常常會過上入不敷出的日子，因為收入少但開銷大。但是隨著工作年資的增加與收入的穩定成長，必須在扣除必要支出後學習做理財與投資，才可以為子女的教育資金或是夫妻的退休生活預做準備，而不能有多少花多少地只想一味享樂。
尤其當突然的意外或是疾病發生之際，更要靠金錢來救援，才能讓被破壞的生活，再慢慢恢復穩定。
我跟先生在研究所畢業開始工作後，就一起投資基金。在我們結婚要裝潢新家與添購家具等用品時，即陸續分批將這些基金贖回運用。
另外，我們也存有半年的生活備用金，以備不時之需。我以自身的經驗，提供夫妻在理財時可以考慮的幾個面向：
一、扣除生活預備金後，多的才做理財。
每次樂透彩的彩金創新高後，總會掀起一陣購買的狂潮。大家都希望自己是一夕致富的幸運兒，只是這種機會卻總是在別人身上實現。倒不如把收入扣除必要支出和生活預備金之後，做理財的規劃，逐步實現財務自由的理想，才是王道。
理財的第一步，一定是要先存錢。
像我在大學畢業後工作，除了給父母家用和生活必要開支外，就會把錢存起來；此外，還跟著姐姐學習買股票、基金，甚至跟會。
在存到補習費和念研究所的學費後，才辭掉工作補習考研究所。投資自己，也是一種理財觀念。
二、不投資不熟悉的商品。
所有的投資都帶有風險。
報酬越高的商品，同樣要承受越高的風險，而過去的績效，也不保證未來的獲利，所以不要投資不熟悉的商品，也不要重押單一商品，更不能把自己的存簿印章等重要物品，交給理財專員保管。
市面上關於投資理財的書籍和訊息也很多，可以選擇適合自己的資訊做深入研究。
三、隨時檢測與設定停利、停損。
投資理財不是放著不管就好，必須隨時檢測自己投資理財的狀況。
在投資時我們常常在乎可以賺多少，卻沒自問可以承受賠多少，或是股票被套牢了就驚慌不已。其實這些風險，都需要我們隨時檢測注意市場訊息，並且設好停利和停損點，及時獲利了結或是認賠出場。
四、不做可能連累到家人的擔保或借貸。
親朋好友之間難免有急難需要周轉，或是擔保的事宜發生，但也要經過審慎的評估，這就跟投資理財一樣。
救急不救窮，親友臨時需要現金周轉可以幫忙，但不能老是替同樣的親友周轉。更不可把生活預備金都拿去救濟別人，卻讓自己的家庭生活陷入風險之中。
五、不輕易相信別人報的明牌或建議。
現在報投資明牌、詐騙的資訊都很多，千萬不要輕信別人靠什麼投資很容易獲利這種事。即便是在銀行上班的理專，也曾出現打著銀行理專的名義行詐騙之事，直到有受害者覺得不對勁去檢舉，才被媒體揭露。
賺錢很重要，但更重要的是要懂得如何理財。特別是這幾年疫情肆虐，有些人突然就失去工作、失去健康，更凸顯平常就要有積蓄與理財觀念的重要性。
每個人對金錢的敏感度不同、需求度不同。但是如果不會理財，財也不會理你。你不學理財沒關係，至少家裡的其他成員要懂得規劃財務，不然很容易就陷入「貧賤夫妻百事哀」的困境。
(本文摘自《剛剛好的溫度：面對多重角色的平衡之道，讓愛擁有恰到好處的溫暖》,時尚出版,尚瑞君著)
