10年婚姻終結！日本知名女聲優日笠陽子宣布離婚

曾為多部人氣動畫知名角色配音的日本女聲優日笠陽子，今（31）日下午拋出震撼彈，在本人部落格、社群限時動態宣布已離婚，其為期10年的婚姻畫下句點。日媒指出，她之前於2015年12月30日公開結婚喜訊，不過當時並未透露配偶身分，10年後拋出離婚訊息，再度震驚全球粉絲。





日笠陽子發布聲明指出，她感謝一直以來支持自己的粉絲們，向大家報告她已解除婚姻關係：「在考慮到未來的事情後，我們決定各自邁向不同的道路」；同時，她也感謝至今自己所遇到的所有緣分，以及所有成就了自己的相遇。



現年40歲的日笠陽子，2009年為知名角色《K-ON！輕音部》貝斯手「秋山澪」配音後爆紅，其歌藝也獲各界肯定，之後陸續為《惡魔奶爸》、《進擊的巨人》、《咒術迴戰》、《賽馬娘 Pretty Derby》等動畫配音。日笠陽子於去（2024）年成立自己的經紀公司「i.nari」，今年還榮獲聲優大獎（Seiun Awards）「最佳女配角獎」。



日笠陽子多才多藝，除了聲音，她的筆下功夫也了得，擁硬筆、毛筆書法二段，曾在2011年受邀參加日本電視書法節目，在節目中寫下「結婚是人生的墳墓」（結婚は人生の墓場）這幅字，自此成為爆紅網路迷因之一。

