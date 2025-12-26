10年工程縮短成52個月！貫穿新疆天山「世界最長高速公路隧道」通車

大陸中心／倪譽瑋報導

天山勝利隧道貫穿天山腹地、通過16條地質斷層帶，是「世界最長高速公路隧道」，也是烏尉高速公路最難工程。（圖／翻攝自微博）

烏魯木齊至尉犁高速公路是中國新疆重大交通工程，其中最關鍵的「天山勝利隧道」工程團隊採取新施作技術，若用傳統工法需10年完成，新技術讓工程只用了52個月；26日隧道開通，象徵著烏尉高速全線通車，初步行駛體驗推出後，預計在2026年1月1日起試營運。

烏尉高速5年多完工 天山勝利隧道成關鍵節點

綜合《央視》等陸媒報導，2020年烏尉高速開工，總投資人民幣高達467億元（約新台幣2000億），歷時逾5年完成，整條高速公路全長324.7公里。2026年12月26日，世界最長高速公路隧道「天山勝利隧道」正式通車，意味著所屬G0711烏魯木齊至尉犁高速公路正式全線投入使用。

報導特別說明「天山勝利隧道」，烏尉高速主線設有17座隧道，天山勝利隧道被視為最關鍵、最艱鉅的一環，中國建設團隊首次採取了「三洞加四豎井」的工程模式貫穿天山腹地，在左右雙主洞之外增設中導洞，克服地質斷裂帶難題，也採用新型壓注式硬岩掘進機協助縮短工期，傳統工藝需10年完成，但最終工程只用了52個月。

中國新疆交通動線大幅改善 經濟、旅遊潛力浮現

烏尉高速通車後，烏魯木齊往返庫爾勒的車程，從過去約7小時縮短至3小時多，可視為破除新疆南北交通的屏障：平均寬度約300公里的天山山脈。過去是靠獨庫公路連接天山南北，但該路一年僅開放通行五個月，未開放時只能沿著盤山公路繞過天山，可謂相當耗時。

如今貫穿天山的烏尉高速展開通行體驗，除了方便、對加快新疆絲綢之路經濟帶核心區交通樞紐建設有重要意義外，沿線天山冰川、草原牧場、森林峽谷、戈壁等多樣景觀，也有望帶來旅遊優勢。報導分析，烏尉高速配合G7京新高速、G30連霍高速、G3012吐和高速、G0612西和高速等多條通道，有望讓新疆與各省區的連通更便捷。

