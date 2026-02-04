10年從45%降至35% 經濟部：燃煤占比續降低

▲台電配合政府「增氣減煤」政策，持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，其中又以台中電廠持續減煤減排，全國燃煤發電占比已從2016年45.9%降至2025年35.4%，10年調降10.5個百分點。(圖／台電提供)

[NOWnews今日新聞] 環團今（4）日到民進黨中央黨部要求政府兌現汰煤承諾，並且在農曆春節期間中火無煤。經濟部晚間回應，台電配合政府「增氣減煤」政策，持續透過低碳、低空污的燃氣機組取代燃煤發電，其中又以台中電廠持續減煤減排，全國燃煤發電占比已從2016年45.9%降至2025年35.4%，10年調降10.5個百分點。



台電台中電廠配合環境部降低空污策略，於空品不良期間積極執行環保調度，2018年至2025年共執行降載減排超過3600次，並已投入441億元升級燃煤機組空污防制設備，2025年台中電廠空污排放較2016年減少達81%，是台中市固定污染源減量之最，而用煤量亦減673萬噸，減幅達38%。



經濟部進一步說明，為了確保供電穩定並兌現降低空污承諾，台電推動台中電廠興建6部新燃氣機組，替代既有10部燃煤機組，預計於2034年底前達成無煤供電，提前12年達標。



經濟部補充，除了台電外，民營電廠也配合國家政策執行能源轉型工作，其中雲林麥寮電廠正在推動煤轉氣計畫，興建燃氣機組替換既有燃煤機組，也預期2029年底正式商轉，進一步加強國內減煤力道。



經濟部強調，台電公司及民營電廠皆持續配合國家能源及環保政策，持續推動燃煤電廠空污改善及減煤減排，並配合地方政府、環保單位嚴密監督，兼顧穩定供電與降低空污，盼各界能共同支持，促成電廠轉型順利推進。

