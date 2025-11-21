娛樂中心／綜合報導

南韓人氣女團 TWICE 正在舉行「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，高雄站將於本月 22、23 日在高雄國家體育場登場，這也是台灣成員周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。消息一出就讓台灣 ONCE（粉絲名）相當激動，準備迎接「最美台灣之光」回家。稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，反差畫面讓粉絲全融化。









10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…網看哭：玩瘋了

周子瑜出道 10 年以來，首度回到家鄉開唱。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）

廣告 廣告





子瑜今（21日）從日本出發，與其他成員分開行動，選擇單獨搭機返台。下午 4 點半左右，她現身高雄小港機場入境大廳，一身白色高領毛衣搭配短裙，氣質出眾、笑容甜美，宛如走伸展台一般。粉絲早早守候現場，見她出關瞬間全場尖叫，手機閃光燈連環閃，場面一度失控，保鑣緊急護駕才順利離開。





10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…網看哭：玩瘋了

子瑜挑戰近期火紅的「鳥兒搖」手勢舞。（圖／翻攝自IG@twicetagram）





稍早 TWICE 官方 IG 也上傳一段子瑜的短影音，只見她對著鏡頭挑戰近期火紅的「鳥兒搖」手勢舞，隨節奏擺頭、手舞足蹈，還露出誇張又可愛的表情，與她平常文靜形象形成強烈反差。子瑜開朗又自然的模樣被粉絲笑稱是「放飛自我 mode」，留言區瞬間洗版：「回台太開心了吧！玩瘋了」、「狀態超好，等不及看高雄場！」、「拜託這兩天多拍一點影片～」回台首唱對子瑜而言意義非凡，不只是出道十週年的重要里程碑，也象徵她以國際巨星之姿，回到夢想起點與粉絲共享榮耀。值得一提的是，YouTuber「DenQ來了」近日在頻道中分享今年子瑜生日時公開藏在心裡很久的願望，「總有一天，我真的很想在我的家鄉跟粉絲們見面，並且開一場我們的演唱會」。影片曝光後，不少網友寫下「眼淚直接噴出來」、「看到子瑜終於回到家鄉開演唱會很感動」。





















原文出處：10年心願是回家開唱！子瑜回台灣「魔性鳥兒搖」畫面超反差…網看哭：玩瘋了

更多民視新聞報導

壯壯突PO辣照！深V雪白禮服「極致視角」曝

拿永居證爽領普發1萬！金針菇喊「錢砸南韓」真相逼哭網：好愛台灣

我不是教你詐！破解詐騙集團的100種有效妙招？《好運來-EP238精彩片段》

