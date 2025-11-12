10年挑戰落幕！最想進美術館黑貓病逝 警衛：依舊覺得牠會從轉角跑出

編譯曾宜婕／綜合報導

是什麼美術館竟讓「貓」近10年都想偷偷闖入？日本尾道市立美術館有2隻小貓，分別是黑貓小建（Ken-chan）和橘貓Go醬（Go-chan），兩隻貓自2016年以來經常站在館外門口，想伺機闖入博物館，警衛每次都守候在門口「禮貌地」請貓咪們離開，就這近10年來始終如一。

貓咪讓眾多遊客慕名而來，美術館也推出了許多周邊商品。館方證實小建於今年9月20日病逝，讓許多遊客感到惋惜，長期擔任警衛的馬屋原定雄表示不捨：「小建就像朋友一樣，或許比家人還要親近。」

黑貓小建與美術館警衛馬屋原定雄（圖／翻攝自X平台 @bijutsu1）

警衛看到小建後匆忙跑出來，小建則躺在地上撒嬌

2016年的夏天，日本尾道市立美術館正在展出貓咪攝影集，這時黑貓小建獨自來到門口，試圖進入美術館但被警衛攔下，美術館館館長當時接受《衛報》訪問時表示，小建應該是住在當地的貓咪：「我猜小建透過玻璃看到了館內展覽的照片，這些照片中也有黑貓，他一定是覺得發現了新朋友。在這之後他就不停地來訪。」在這之後，小建偶爾甚至會帶上朋友橘貓Go醬一起來美術館，小建的長期造訪也和警衛馬屋原定雄發展出深厚的友誼。

橘貓Go醬和小建一起來美術館

小建於今年年初因病開始接受治療，9月20日病勢。警衛馬屋原定雄對於小建的離世仍感到相當不捨，他在接受當地媒體採訪時表示是：「我總覺得小建會從那個拐角處出現。我想跟他說聲謝謝，謝謝他帶給我的一切美好回憶。」

