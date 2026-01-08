即時中心／温芸萱報導

行政院秘書長張惇涵今（8）日在臉書表示，部立苗栗醫院急重症大樓從2010年核定、2015年中止，到2021年重啟，2023年核定新方案。張強調，醫療應為苗栗人療傷止痛，中央全力支持，硬體增設165床，軟體結合專業醫療團隊提升量能。中央10年間挹注苗栗2187億元，財政由赤字轉為結餘20億。

張惇涵今日在臉書發文指出，前陣子久未見面的陳品安來到台北時，邀他喝咖啡，聊起一段至少「一波七折」的故事。陳品安表示「醫療，不該成為苗栗人的痛」。

張惇涵指出，部立苗栗醫院急重症大樓計畫最早於2010年核定，但在2015年中止。蘇貞昌院長上任後，2021年重啟計畫，2022年進行修正，2023年核定新方案。之後計畫歷經多次流標與檢討，去年再次提出修正。張惇涵強調「醫療，應該為苗栗人療傷止痛。」他表示，卓榮泰院長與行政院全力支持此項計畫。

接著，張惇涵說明，硬體方面增加165張病床固然重要，但軟體也同樣重要，期望結合專業醫療團隊、提升醫療量能。明天一早，卓揆將親自到苗栗醫院視察。

同時，他也提到，從蔡英文總統到賴清德總統，中央從2017年到2026年，包括統籌款、一般性補助款及計劃型補助款，挹注苗栗總額達2187億元，今年比去年增加25億元，幾乎是2016年的兩倍，讓苗栗財政從赤字到2024年結餘20億元。

最後，張惇涵表示，建設或許有波折，但看病不能再周折，蜿蜒崎嶇的路已走過，接下來要一起趕進度。

原文出處：快新聞／10年挹注2187億 張惇涵：政院力挺苗栗醫院急重症大樓計畫

