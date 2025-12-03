10年最大太陽黑子群現身 天文館專業望遠鏡可供觀察

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立天文科學教育館昨日捕捉到巨大的太陽黑子群影像，今（3）日公布，此黑子集團是10年來所出現最大的黑子群之一，目前正隨著太陽自轉而逐漸朝向地球，未來1、2週內均可觀察，天文館將於開館日的上午10至12時、下午14至16時，開放專業望遠鏡讓民眾一睹壯觀的太陽景象。

臺北天文館表示，此次黑子群全長約18萬公里，其中至少有5個黑子的面積比地球還大，最早是由位在火星的NASA毅力號探測車於上週所發現，當時在地球還無法看到，不過當巨大黑子群初露蹤跡時，即爆發一場近期最強烈的X級閃焰，導致澳洲地區的短波無線電通訊中斷。

廣告 廣告

天文學家預測，隨著黑子群的發展與逐漸朝向地球，還可能出現更強烈的閃焰爆發，甚至引發地磁風暴，屆時中高緯度地區將展現絢爛的極光，而通訊系統、衛星導航、電力網路等都可能受到影響，但這些異常狀況通常是短暫而可控的，一般民眾不需恐慌。

此外，臺北天文館補充，目前太陽正處於第25週期的活動高峰期，館內展示場內有豐富的相關展示，詳細介紹太陽活動對人類生活的影響，並可透過專業望遠鏡觀察太陽細節，歡迎民眾踴躍參觀。