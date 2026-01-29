10年沒感冒！幼教老師5大「潔癖級」防毒法：這物品絕不共用

每逢秋冬都是流感與各類呼吸道病毒肆虐的季節，家中有幼童的家長總是如臨大敵。幼稚園與托兒所因學童群聚，免疫力也正在發展中，比成人更容易生病，常被戲稱為病毒交換的「毒窟」。

日本一位擁有17年資歷的資深保育士（類似台灣的幼稚園老師、教保員）萩原老師，近期分享驚人的紀錄，她竟然長達10年未曾感冒。甚至在全家人都確診倒下的情況下，唯獨她一人倖免。這是源自於一套在職場高風險環境中磨練出的「鐵壁防禦術」，一般民眾若能掌握這5大技巧，就能順利讓病毒退散，打造不生病體質。

身處「毒窟」保育士卻百毒不侵！一感覺「怪怪的」立刻採取3措施

同樣在「毒窟」工作，為何有人三天兩頭請病假，有人卻始終屹立不搖？萩原老師觀察，新進保育員在入職初期確實較容易被傳染生病，但資深前輩們往往能長期維持健康狀態。她透露，一旦身體感覺「怪怪的」，她會立刻將其視為「已經感冒了」來處理，透過4大抗病心法增強免疫力：

盡早就寢：睡眠是修復免疫系統的重要關鍵。充足睡眠能促進免疫細胞生長與分化，同時降低皮質醇等壓力荷爾蒙的分泌，避免免疫力被壓垮。多項研究也發現，睡得好的人，真的比較不容易生病。 避免過度消耗體力：不勉強洗澡，若體力允許則泡澡暖身，保留體力對抗病毒。 攝取益生菌：除了均衡飲食，她特別提到攝取乳酸菌以維持腸道健康。醫學研究顯示，人體約70％的免疫細胞集中在腸道，腸道健康與免疫力息息相關。 積極進食：在還吃得下的時候，優先攝取想吃且營養豐富的食物，不需過度在意卡路里，重點是儲備對抗病毒的能量。

幼教老師10年沒感冒、得流感！5大「鐵壁防禦術」讓病毒退散

不僅如此，資深幼教老師能10年不感冒的關鍵，在於他們早已將「阻斷傳播鏈」的行為內化成了無意識的生活習慣。萩原老師分享，「當被問到有什麼特殊對策時，大家常說『沒做什麼特別的』，但其實這些『理所當然』的日常習慣，正是最強的防護網。」

1.勤洗手不馬虎

等到「有空」或「吃飯前」才洗手就太晚啦，一日洗手數十次是基本功。在協助幼兒用餐前後、擦拭鼻涕或口水後，必須貫徹「當下立刻洗手」的原則，將病毒停留在手上的時間壓縮到最短。

2.洗手小細節不忽略

洗手可不只是「沖一下」就算數。美國賓夕法尼亞大學研究發現，雙手最容易藏汙納垢的部位就是指甲縫。而日本調查也曾發現，「手掌、手背、手腕」是學生們最常洗不乾淨的地方！因此，洗手時除了要用肥皂起泡，萩原老師還會仔細搓洗手心、手背、指縫與手腕，因為病毒往往藏在這些被忽略的皺褶中。

3.絕對不用手摸臉

絕對不用手觸摸黏膜，包括眼、口、鼻，是預防細菌、病毒入侵的妙招。眼睛癢或鼻子不適時，若無意識地揉搓，等於親手將病毒送入體內。若非得觸碰，務必在徹底洗手後進行。

4.絕不共用衛生紙

最令人意想不到的細節在於「衛生紙」。萩原老師解釋，共用面紙盒的開口處可能已沾染上一位使用者的飛沫或手部細菌，成為隱形的交叉感染源。因此她絕對會隨身攜帶個人衛生紙。

4.不把病毒、細菌帶回家

職場是病毒的高風險區，而家則是最後的堡壘。如何避免將幼兒園的病毒帶回給家人？關鍵在於嚴格劃分「污染區」與「潔淨區」。在外穿著的衣物，在玄關處就必須脫下，並直接丟入洗衣籃。

5.家庭成員感染要隔離

萩原老師家中曾發生全員感染流感的情況，但她透過家庭隔離措施成功倖免。若居住環境允許，應盡量將確診者的寢室分開；若空間有限，則盡量不要同桌吃飯，以免互相傳染。



