10年沒教召一查就中14天！他傻眼喊「以前才5天」 網：退伍10年仍在等通知

國軍為提升後備戰力，新年度教召將實施14天新制，國軍系統12月1日0時起也正式開放網路查詢。就有網友無奈道，距離上次被教召已逾10年，日前他忍不住點開查詢系統，竟發現自己中獎，讓他忍不住直呼「真的是報名系統」。

這名網友3日在PTT八卦板以「機X教召真的是報名系統」為題發文表示，距離他上次教召已經是10年前，都已經快忘記怎麼帶槍行軍了，去年曾無聊查詢但沒中，直到最近他再次嘗試查詢，才發現自己中獎了。

原PO直言，「10年沒教召，一次就送我14天，以前教召才5天而已，還是在年底，他X的，它是不是知道我想要出國躲阿！還是補一句，教召查詢系統是不是他X的報名系統阿？」

原PO也感慨，「我好恨我當年為什麼要接受士官訓阿，搞到4X還要去教召……我一退伍就中2次，中間風平浪靜，我以為沒事了，早知道就等除役再查了！」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「恭喜」、「聖誕禮物」、「一堆人試過還親自去試，太好笑了」、「沒查也會中啦，中過就會連著中才是真的」、「大家苦口婆心，但就是有人不信邪，那我也是沒辦法」、「快笑死，怎麼還有人去自動報名」、「釣魚網站，還真有人好奇去咬餌」、「反正不查到時候也會寄信給你，何必賭他」。

也有人分享，「我退伍15年，教召過2次，現在已經免役」、「拎北10年沒教召，被一個手賤的同事搞，在那邊不可能，結果隔半年就收到通知」、「報名系統加1。之前都沒中，查了馬上14天」、「都市傳說啦，我每年查，到今年都除役了從來沒中過」、「你自己問題，我每年都查都沒中」、「查9年從來沒中過」、「我退伍10年，年年查沒教召過，要怎麼自願報名啊」、「我都已經除役還沒去過半次」。

還有人指出，「問過後備指揮部的小姐，表示會參考（留紀錄）」、「我上次被4個月的垃X政策拖累，搞到延年教召年限時，第一次查也中了」、「基本上就是4個月造成沒軍士官可召，所以被召的機會非常大」、「4個月役期太短沒有軍士官，導致教召要召老男人去補」、「有時候下部隊，只剩下受訓的士官缺，逃都沒得逃」、「替代役今年也超多教召的」、「士官50歲除役，你還有好幾年」、「除役前1、2年會再中一次，不要問為什麼」。

