10年研發 高科大發表移動式微氣泡蔬果清洗設備

集去汙、清洗、除蟲、不須使用化學清潔劑等多重優點，國立高雄科技大學水產食品科學系攜手屏東科技大學、創美工業股份有限公司，歷經多年實驗、驗證、改良，昨（廿二）日發表「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」，移動式、一站式、可開赴產區部署的優勢，將清洗、包裝、預冷等作業連貫完成，縮短採收至出貨的時間並且有效降低損耗，主打外銷的果農與合作社均熱切關注該套設備的普及潛力。

高科大水食系特聘教授謝淑玲、教授侯智耀投入多年心血，大力發揮微氣泡清洗的應用，現階段已發展至結合微氣泡去汙、大氣泡沖洗與推送水果、溢流槽排出浮渣髒汙、循環再利用省水設置等，流水線作業完成清洗、吹乾，加速後端包裝保存作業。

謝淑玲表示，高科大的相關know-how已經取得六項國內發明與新型專利，含括食品安全與蔬果清潔品質改善，顯著的清潔效果也已累積八篇國際期刊的發表；歷經十年的研發，終於落地造福農民。農業局姚志旺局長指出，「貨櫃式多功能微氣泡水果即時清洗系統」可以直接在產地使用，除了可以清洗的更乾淨之外，還可以爭取時效加速作業時間。

侯智耀說明，目前微氣泡清洗設備其實已在屏東、台東都有裝置，有些量大的場域是固定式安裝，而這套設備的改良版已縮小至一個標準二十呎貨櫃可以容納得下，因應不同水果種類的產季各異，貨櫃式微氣泡清洗設備可以直接拉車到產地，節省農產集中至加工廠的這一段運送時間及耗損，加上微氣配與大氣配的結合應用，在清潔效率、清潔過程碰撞耗損降低、智能監控、循環用水等優勢下，展現台灣農業在後處理的發展邁向自動化、智能化、移動性的潛力，在開拓國際市場的挑戰下，整體供應鏈的升級和永續績效，可望提高優質農產開拓海外市場的競爭力。