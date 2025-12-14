10年研究揭「吃1類食物」護心簡單有效：很容易買到
生活中心／倪譽瑋報導
日常飲食即可護心血管！近日食安專家韋恩發文指出，追蹤超過3100人、時間達10年以上的英國研究發現，長期維持高多酚飲食者，其血壓與膽固醇狀況更為理想，心血管風險雖會隨年齡自然上升，但增加幅度較緩慢，研究作者評價「經常攝取（多酚食物）是一種簡單且有效的心臟保健策略。」而高多酚食物也容易取得，例如茶、咖啡、堅果、全穀物等。
英國大型研究揭 高多酚飲食有助護心血管、穩血壓
韋恩引述2025年發表於《BMC Medicine》期刊的研究，內容為英國倫敦國王學院，追蹤超過3100名來自TwinsUK族群成年人的健康狀況，追蹤時間長達10年以上。
研究者大規模分析多酚在體內代謝後所形成的尿中代謝物，結果顯示多酚代謝物（尤其與類黃酮、酚酸相關者）濃度較高者，心血管風險更低，且高密度脂蛋白（HDL，好膽固醇）也比較高。研究認為，長期維持高多酚飲食（phenol-rich diet）心血管風險較低、血壓與膽固醇也普遍較佳。
多酚食物有哪些？
為了精準理解多酚攝取，研究團隊開發了「多酚飲食分數（PPS）」評估茶、咖啡等20種常見多酚食物的攝取情形；結果顯示PPS與心血管健康關聯性，比總多酚攝取量更強。研究者認為，上述數據更能反映整體飲食模式、更貼近真實生活中的飲食影響。
研究的第一作者Yong Li表示，多酚存在於許多容易取得的「植物性食物」中，常吃可幫助心臟保健；至於多酚含量豐富的食物，有除了茶、咖啡，還有莓果、橄欖油、堅果、全穀物等。研究中也補充，心血管風險還是會隨年齡自然上升，但經常攝取高多酚食物者，風險增加幅度明顯較緩。
資料來源：韋恩的食農生活
