10年空服員警告！搭機飲料別亂點，「這款」高糖飲品恐加劇脫水與疲勞感

一名擁有10年資歷的美國空服員近日在Podcast節目中提出建議，呼籲搭機旅客盡量避免點選「含糖飲料」，指出在乾燥的機艙環境下，高糖分將加劇身體脫水與疲勞感。與此同時，針對大眾長期對機上茶飲與咖啡水質的衛生疑慮，她則澄清「熱水箱都有定期清潔」，旅客無須過度擔憂，可放心飲用。

該名不願具名的資深空服員在知名Podcast節目《她人的生活》（Other People's Lives）中分享其飛行經驗。她特別提醒乘客在萬里高空上應重新考慮飲品選擇，強烈建議不要飲用任何含糖飲料。她警告，這類飲料在飛行途中飲用後，可能會讓身體感到極度不適，甚至造成生理機能的負擔。

針對空服員的說法，根據《快報》（The Express）報導，Welzo醫療顧問兼營養師喬伊（Kezia Joy）提供了科學佐證。喬伊解釋，航空旅行本來就會擾亂人體正常的代謝與補水機制，加上機艙內空氣濕度極低，呼吸與皮膚水分蒸發加速，本就容易導致脫水。

因此，若此時攝取含糖飲料，不僅無法有效解渴，反而會加劇體液流失。喬伊指出：「在長途飛行降落前，攝取高糖飲料的乘客常會出現輕微不適、異常疲勞或極度口渴的症狀。」專家一致建議，純水仍是機上最佳的補給品。

此外，關於飛機上「水箱很髒」、「不要喝茶和咖啡」的傳聞近年來甚囂塵上，許多旅客因此對機上的熱飲敬而遠之。對此，該名空服員打破迷思，表示：「我知道很多人仍然這麼想，但我們機組員經常在飛機上喝咖啡，一切都很正常。」

她進一步解釋，機上用來沖泡咖啡與茶的熱水箱，實際上都會進行清潔與維護，雖然曾有報告指出若維護不當可能滋生細菌，但以她十年的實務經驗來看，旅客無須對此感到恐慌。

