10年等待只為舒淇 31歲新導演首作轟動上海電影節

舒淇（右）與白客（左）在片中詮釋嶺南農村中的夫婦。（采昌提供）

舒淇主演並擔任出品人的全新力作《尋她》，即將在19日上映。本片以新生兒離奇失蹤事件作為開端，展現母親在家庭與社會壓力下的掙扎，刻畫出女性在傳統束縛下尋回尊嚴的勇氣。本片是年僅31歲的導演陳仕忠處女作，轟動上海電影節，而陳仕忠回憶，自己第一次看電影時，女主角就是舒淇；10年後首部長片與她合作，這份緣分讓人驚嘆：「我寫劇本時，腦中浮現的就是舒淇，她是唯一人選。」

《尋她》以質樸又銳利的筆觸，描繪中國鄉村女性面對男尊女卑社會的困境。故事從一個新生兒在雨夜離奇失蹤開始，揭示母親在家庭與社會壓力下的掙扎，也映照出女性在父權社會中尋回尊嚴的勇氣。導演表示：「世上真正悲劇的地方，從來不是隱沒在黑暗之中，而是曝露在炙熱而濃密的陽光底下。罪惡與苦難，往往就在光天化日之下被揭露無遺。」他認為故事這起離奇失蹤事件，就像一道細膩的切口，用以探索女性的生存狀態，成為推進全片的懸念核心。

導演回憶自己首度看電影，女主角就是舒淇，開啟十年後與她合作的緣分。（采昌提供）

導演坦言，創造「陳鳳娣」這個迷人角色，就是希望她的故事能為觀眾帶來共鳴與希望。尤其1994年出生的陳仕忠，首度執導長片就入選上海電影節競賽單元，最後更奪下金爵獎最佳藝術貢獻獎，以及微博電影之夜年度最受期待影片肯定，堪稱華語影壇的耀眼新星。

舒淇在《尋她》中以顛覆性表演塑造「陳鳳娣」這位足以成為經典的人物。陳仕忠回憶，自己第一次看電影時，女主角就是《西遊∙降魔篇》的舒淇；十年後首部長片跟她合作，這份緣分令人驚嘆。他坦言寫劇本時，腦中一直浮現舒淇的臉，把她認定就是唯一人選：「有人質疑舒淇未曾演過農村角色，形象上完全不搭，但我從來沒有動搖過這個念頭，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」

