10年與九個孩子的相遇與離別 — 退休夫妻投身寄養 讓愛繼續流動【Yahoo有故事】

從安寧病房走進孩子的世界「只要體力上許可，有需要就做！」

居住在台東部落的余爸爸、余媽媽，寄養兒童口中的「阿公、阿嬤」，投入寄養家庭照顧已經10年了，照顧過九名寄養兒童。兩人之前分別是警察和在醫院安寧病房的社工，目前家中還有兩名寄養童，為一對兄妹。

「只要體力上許可，有需要就做！」提到成為寄養家庭的契機，余媽媽表示之前在安寧病房工作，她常看到許多臨終病人孤單地面對最後的時光，「當人最需要陪伴的時候，怎麼會沒有人在身邊？」那樣的畫面深刻的印在心裡，所以退休後選擇再次投入「家庭服務」，為這些孩子提供一個暫時的溫暖的家。

廣告 廣告

自己的三個孩子都已長大居住在外，報名成為寄養家庭前，全家人開了家庭會議，很快達成共識，「雖然有些擔心，但想說先試試看，如果有需要就互相幫忙。」就這樣踏上了寄養家庭的旅程。

怕被搶食、不敢關燈 重塑寄養兒童安全感

還記得第一位寄養童是兩歲多的孩子，為迎接這位幼兒，余媽媽從家裡的環境開始調整，「鋪上巧拼、放上圍欄、移除桌巾⋯⋯」都是為了讓孩子可以在家安心地跑跳。除了空間上的調整、作息的磨合，另一個重要的課題，是重新建立孩子的「安全感」。因為原生家庭的問題，有些孩子怕黑、吃飯狼吞虎嚥，或對聲音、眼神特別敏感。

余媽媽提到，像第一個寄養兒童半夜需開著燈睡覺，所以當時家裡的燈光不能太昏暗；目前的寄養兄妺則表現在吃飯的時候，有時候會狼吞虎嚥、有時候則吃得少，余媽媽從日常固定的用餐節奏建立起，一開始會幫孩子裝適合的份量，第二次就會讓孩子自己添飯，讓他們知道：「不用擔心沒飯吃，也不會有人搶食。」初期也會讓孩子坐在專屬小桌椅，等熟悉後，再慢慢引導至圓桌，和大人共食 — 這樣的「位置儀式」，能強化孩子的心理安全界線，循序漸進的減緩心裡的不安全感。

在部落的生活，信仰與文化是孩子成長的一部分。余爸爸和余媽媽假日都會帶著兄妹倆去教會參加彌撒，約一小時的時間，培養孩子們的專注與穩定；教會的耶誕節慶活動：耶誕報佳音、製作馬槽，到復活節尋找彩蛋，一起和教會的孩子玩樂。另外像部落裡的運動會、射耳祭等慶典，兄妹倆會穿著族服和余爸爸一起參加展演，透過族裡的活動，讓孩子們和目前的環境產生連結，協助他們更快融入新的生活圈。

余爸爸、余媽媽與寄養兒童參與親子聯誼活動。圖片來源：家扶基金會

10年間重複相遇與離別「每個孩子都是我的生命老師」

擔任寄養家庭的10年裡，有沒有印象特別深刻的經驗？「每次問到這個問題，我都沒辦法回答。」10年間不斷地面對相遇和離別，每當個案回到原生家庭，再次迎接下一個寄養兒童，反覆培養新的生活作息，和調整身心狀態，這個失落的過程和情感的拉扯，對余媽媽來說最為辛苦，「記憶裡會留著和上一個孩子生活的點滴。」余媽媽表示，「但對我來說，每一個小朋友都不一樣，都是我的生命老師。」

以目前家中的兩個孩子來說，和過去的孩子最大的不同在於「很願意分享學校和家裡（原生家庭）的生活。」余媽媽同步補充：「就過去經驗，我們不會了解原生家庭的狀況，所以沒辦法想像孩子在原本家庭的樣子，在照顧的過程，不免擔心他們回到家以後的生活，是什麼模樣？但現在這對兄妹，我感受到的是，他們把我們當成家人一樣信任，樂於和我們分享生活，而且都是正向的回饋。透過他們的描述，可以想像之後生活的樣子，這樣我就放心了。」

嘴巴上雖說辛苦，但她也沒想過退休，對她來說，最珍貴的就是跟著這些孩子的步調一起學習。每當孩子從「阿嬤，幫我洗澡！」變成「阿嬤，我要自己洗澡！」才驚覺孩子不知不覺長大、獨立了，再也不用她操心，那是一種「努力沒有白費」的溫柔回報。「有一次哥哥從學校帶一顆雞蛋回來給我，那份小小感謝的心意，是我感到非常幸福的時候。」

余爸爸與寄養兒童參與學校母親節活動。圖片來源：家扶基金會

「阿嬤補習班」在家開張 用溫柔灌溉特殊寄養兒

余爸爸和余媽媽照顧過九名寄養兒童，有一半以上是特殊兒童，像是認知、語言等發展遲緩的狀況。目前家中的妹妹妞妞就是語言遲緩。除了到醫院進行早療課，日常也會透過音樂、對話去刺激她的語言發展，余媽媽表示：「和妞妞對話時，會放慢速度，一個字接著一個字，讓她看著自己的嘴型練習。」家裡也備有多本的二手繪本，放在孩子們隨時拿得到的地方，才有機會引起他們的興趣，「在他們摸索的過程，書本撕壞也沒關係。」余媽媽溫柔地說。

「寫功課」被許多家長視為親子關卡，但余媽媽沒有讓孩子去補習班，選擇自己教。「我自己的小孩也沒去補習，一定要有時間陪他們寫功課。」對她來說每次的陪伴，都是同步和孩子建立關係。當然在過程中難免會生氣、有挫折，特別是在數學科很讓人頭痛，余媽媽笑說：「我又不是聖人！」

當發現自己快要崩潰時，就會給孩子一個任務，讓他暫離現場，也讓自己冷靜，學著轉念。余媽媽溫柔地說：「因為大人離開的動作比較大，會讓孩子感到挫折而自責。」冷靜下來思考著和孩子的對話，有助於她正向的看待孩子，「至少他第一題到第三題都答對了，到第四題才出現錯誤。」

給未來寄養家庭的建議：每一位新來的孩子都視為新生兒

「如果哪天寄養家庭的數量夠多，我們就會退下來。這份愛，本來就該流動。」對於有意成為寄養家庭，余媽媽也提供幾點建議：

如果是「年輕夫婦，本身有小孩」這類型的家庭，因為同時要「照顧別人的孩子」與「照顧自己的孩子」，需獨立看待每一位孩子，且要規畫分別陪伴的時間，讓每個孩子能感受到爸媽的重視。

另外，建議把寄養的兒童心裡視為「0歲」，雖然他可能是個5歲、7歲的孩子，但在情感安全、信任與依附上，都要從零開始，「把他們視為第一天出生在家裡的嬰兒！」寄養父母也要重新跟著孩子適應環境，並建立生活規律。

而對於像余媽媽一樣是退休人士，想要投身寄養家庭，因為退休後有更多的餘裕經營於交友圈，她針對自己的經驗分享：「我一開始不太會帶他們（寄養兒童）參加朋友的聚會，擔心自己專注在和朋友的互動，會不小心讓孩子們覺得被忽略。」而過去孩子們在原生家庭就有類似的問題，會等自己與寄養兒童較為熟悉後，再帶他們進入交友圈。

雖然寄養家庭的角色是「暫時性的安置」，但對余媽媽來說，當孩子進到自己的家庭，不論辛苦和疲累，必須照顧到他們回家（原生或收養家庭）。「中途換家」對他們來說，是更大的傷害。」所以建議退休長輩先規畫好自己的生活圈，再評估是否適合成為寄養家庭。

寄養家庭逐年下滑 退休長輩成主力

當孩子因家庭功能失衡，暫時無法在原生家庭生活時，會被安排至經評估合格的家庭照顧，這些家庭即稱為「寄養家庭」。隨著晚婚、不生的社會趨勢，目前台灣的 「寄養家庭」 制度面臨幾個挑戰，其中一個便是願意成為寄養家庭的戶數，逐年下滑，且投入的年齡結構偏高。

據家扶基金會統計，近三年寄養兒少人數，每年約在2100人，但寄養家庭戶數約不到1500戶。另外，衛福部資料顯示，超過一半的寄養家庭，平均年齡落在55歲左右，退休者目前還是台灣寄養家庭的重要力量，高齡化成為一大挑戰。長期的照顧責任，無論在體力還是心理上，都是沉重負擔。年輕家庭的參與度低，導致合適的寄養家庭量能不足、媒合率低，難以完全滿足安置的需求。

歷年寄養兒少數量與寄養家庭戶數變化。資料來源：家扶基金會

如何成為寄養家庭：

寄養家庭簡介：余爸爸、余媽媽居住在台東，成為寄養家庭已經10年，照顧過九位寄養兒童，目前家中有一對寄養兒童，兩人是兄妹：宇宇和妞妞，妞妞有語言遲緩的狀況

【Yahoo有故事】百工百業、千人千色，每個人都是一本書，人生經驗寫下的故事各自精彩，Yahoo新聞將帶你探索這些人的故事，從平凡日常到非凡成就，從職場挑戰到生命轉折，也許每段經歷都蘊藏著勇氣與啟發。這不只是人物專訪，而是一趟理解社會、洞察人生的旅程。

特約記者陳文惠

作者：特約記者陳文惠

核稿編輯：黃婉婷

