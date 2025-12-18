10年走不出憂鬱迷宮 近紅外光腦光譜儀助精準鑑別躁鬱

一名56歲的林姓女教師（化名）長期因憂鬱症接受規律治療長達10年，病情卻反覆未見明顯改善。兩年前，她的狀況出現轉變，開始出現情緒持續高昂、睡眠需求明顯下降，每日僅睡三至四小時，並伴隨作息紊亂、過度消費及人際衝突增加等行為，已嚴重影響生活與工作。經轉介至臺中榮總精神部劉柏伸醫師門診，在完整精神科評估基礎上，進一步安排近紅外光腦光譜儀（fNIRS）檢測，透過客觀腦功能數據輔助鑑別診斷，最終確認其病因為雙極性疾患（躁鬱症），經調整治療策略後，病情逐步穩定。

(圖｜台中榮總提供)

劉柏伸指出，雙極性疾患患者雖在躁期表現出較明顯的衝動行為，但病程中反覆且漫長的鬱期，才是影響生活品質最深、也是治療上的關鍵。臨床上，雙極性疾患的鬱期與單純憂鬱症症狀高度相似，卻對藥物反應不同，若未能及早辨識，容易造成治療效果不佳。流行病學研究顯示，原診斷為重度憂鬱症的患者中，約有一成在長期追蹤後會被重新診斷為雙極性疾患，及早確診有助於避免患者長期反覆試藥。

為提升鑑別診斷的準確性，臺中榮總自2010年引進fNIRS技術，透過非侵入性的紅外線偵測前額葉血流與血氧變化，提供客觀生物指標，協助評估與情緒調控及高階認知功能相關的精神疾病。院方表示，fNIRS近年已作為憂鬱症、雙極性疾患及思覺失調症的輔助評估工具，目前累積約300例經驗，在區分常見精神疾病時，整體準確度約為七成，未來可望結合人工智慧分析進一步提升。

不過，劉柏伸也強調，fNIRS屬輔助性工具，並非適用於所有患者，且無法取代精神科醫師的專業診斷。精神疾病的判斷仍須結合完整會談、病史蒐集與臨床評估，才能制定最合適的治療策略。

(圖｜台中榮總提供)