10年跌倒近千次！月跌倒逾10次 夫妻檔詐保金買260金條起訴

記者楊佩琪／台北報導

周男和妻子、女兒詐領來的保險理賠金，拿去買了260條金條。（圖／資料畫面）

52歲男子周約瑟原為英文補教老師，退休後被控與曾任保險經紀人的妻子，向近10家保險公司投保，不斷以跌倒、夾傷等各種理由大量申請理賠金，10年內竟然跌倒近千次，詐保2800萬餘元，用以購買260條金條。台北地檢署偵查終結，周男被以詐欺取財等罪起訴。

▲周男和妻子、女兒10年來跌倒近千次，詐領保險理賠金，北檢偵辦後起訴周男。（圖／資料畫面）

檢警調查，2011年起，無業的周男因妻子曾任保險經紀人，得知只要以單據的副本即可請領醫療理賠，遂自2014年起，陸續替自己、妻子和女兒投保10多家保險公司意外險、意外傷害險、旅遊平安險等。2015年起，更不斷以走路跌倒、扭傷、砸傷等理由，到中醫診所看診，也叫女兒配合編理由看診，以取得藥單，申請保險給付。

經保險公司察覺有異，與保險犯罪防制中心討論後，決定向警方報案，因為周男一家10年內跌倒近千次，平均3、4天就跌倒1次，有時1個月內跌倒10多次。每次看診後就像保險公司申請2萬到5萬元理賠金，累計金額高達5504萬餘元。

警方偵辦後，發現周男夫妻也會待藥單累積到一定價格，向中醫診所購買燕窩、韓國人蔘等名貴中藥，以診斷證明詐領理賠金外，也私下變賣該些中藥材。而周男一家拿到理賠金，又自台灣銀行購得金條260條，市值超過2400萬餘元，或在花蓮買農地、別墅。

警方於2023年12月間、2024年6月間陸續拘提周男夫妻和女兒到案，並查扣260條黃金、7筆位在花蓮的房子和土地，依詐欺取財得利等罪起訴周男，周男和中醫診所中醫師則因認罪，獲緩起訴處份。

