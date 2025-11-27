10年辦3次全國賽！屏東體育發展中心僅14員工 議員籲升格

屏東縣議員方一祥27日在總質詢時，建議縣府成立體育處，且應該明年就升格，以迎接全國運，對此，縣長周春米表示，會在盤點、整備後做出決定。（翻攝屏東縣議會官網／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣繼舉辦全中運、全民運後，將於後年接續舉辦全國運，但10年內承辦3場全國賽的主要單位，是僅有14人編制、設在縣政府教育處編制下的體育發展中心，為此，縣議員方一祥27日在總質詢時，建議縣府成立體育處，且應該明年就升格，以迎接全國運，對此，縣長周春米表示，會在盤點、整備後做出決定。

方一祥表示，屏東縣是體育大縣，不僅一年內舉辦多項大型體育活動，近10年內還承辦3項全國賽，繼全中運、全民運後，後年還有全國運，業務量之大，但承辦的單位是教育處編制下的體育發展中心，編制僅14人，根本做不來，還要請各校校長、老師幫忙，難免有怨言。

廣告 廣告

方一祥進一步指出，內政部6月修正發布「地方行政機關組織準則」，一般縣市政府可增設2個局處，而行政院今年9月9日也把體育署升為運動部，所以建議縣府應該要成立體育處，這樣編制與經費就會多一點，也比較健全。

方一祥強調，屏東縣要發展體育，就要像關心長照一樣，既然屏東是全國首個設長照處的縣市，他希望也是非六都第一個成立體育處的縣市，尤其後年即將迎來全國運，因此強烈建議明年就要把體發中心升格，以因應重要賽事。

對此，周春米表示，體育和運動是每個城市非常重要的條件，相對行政院運動部成立，地方確實是也有這樣的必要，之前是礙於屏縣府整個局處滿編，但今年可再增2個局處，所以後續將針對整個需求、業務上合理的考量與分配，審慎思考。

「這是一個很正確的方向。」周春米說，體發中心在教育處之下，承載全縣所有操場改善及重建業務，加上還有許多很重要的運動場域興建中，包括國際棒球場、羽球、網球、春訓基地，同時全國賽事也很喜歡來屏東辦，所以在人力、業務上的負擔確實過重，縣府將盤點、整備好後做出明確決定。

更多中時新聞網報導

歲末萬歲 國旅住宿買一送一

Lulu陳漢典喜事助攻《半里長城》宣布加場

蘇丹紅將列後市場查驗 2產品未登錄最高罰百萬