10年10萬件 桃市捕蜂捉蛇大隊功成身退

桃園市捕蜂捉蛇大隊今年1月1日起正式退場，業務由義消轉為專業廠商辦理，通報專線1999提供全天候24小時服務。桃園市長張善政6日晚親自頒發獎狀及獎牌，感謝逾200位義消夥伴過去10年處理逾10萬件蜂蛇案件，守護市民安全的努力付出。

張善政表示，過去10年桃園市捕蜂捉蛇大隊勞苦功高，10年完成10萬餘件蜂蛇案，平均每年1萬件。這項業務因應中央政策趨勢，今年起委由民間專業廠商辦理，捕蜂捉蛇大隊人員自此卸下肩上重擔，市府舉辦感恩餐會向同仁致敬，同時表揚114年度13位績優人員，包含4位女性隊員。

農業局長陳冠義表示，捕蜂捉蛇大隊曾深入山間，手腳並用爬行1.5小時步道，處理會叮咬登山客的蜂窩；也曾搭上高空作業車，升至12層樓高摘除蜂窩；更與誤闖民宅的蛇類糾纏近2小時最終完成捕捉，每一案件背後都蘊涵義消隊員們的辛勞付出。

陳冠義日前率領農業局團隊前往委外廠商蘆竹區駐點處視察，確認每位外勤人員皆配有捕蜂衣、伸縮桿、手套、雨鞋及密錄器等捕蜂捉蛇各項專業所需裝備，同時為減少蛇類於捉捕過程中受傷，友善蛇夾、防咬手套及腎上腺素筆等也一應俱全。

農業局呼籲，民眾若於家中發現蛇類入侵、蜂類築巢，全天候24小時皆可撥打1999專線通報，農業局委外廠商將盡速到場處理；原119專線則回歸消防通報，不再受理捕蜂捉蛇勤務。