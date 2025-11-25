10年10萬張歷史照片 堰塞湖、土砂災害在台灣：陳振宇用資料庫強化防災意識

台灣是座地質年輕、造山運動頻繁的小島，加上颱風地震不斷，很容易發生崩塌。你我耳熟能詳的土石流，到今年備受關注的堰塞湖，都屬於「土砂災害」。10年前，農業部農村發展及水土保持署（當時為農委會水土保持局）發起「土砂災害歷史照片與故事募集」，今年已經累計近10萬張照片、空照及衛星影像。

面對土砂災害，我們的準備夠嗎？災害歷史影像平台的發起人、水保署減災監測組長陳振宇接受《環境資訊中心》專訪，分享防災心境。

土砂災害在台灣：造山、颱風地震 與居住其中的人們

為什麼台灣這麼容易發生土石流、崩塌災害呢？陳振宇解釋，台灣75%以上國土是山坡地，「有山就會崩」。崩塌的土石沖到下游，形成沖積扇，經過風化崩解等作用，最終成為肥沃的沖積平原，這也是台灣西半部平原地區的成因。換句話說，如果沒有造山運動、沒有崩塌和土石流，台灣不會有西半部的居住區。

陳振宇舉例，民俗上說「左青龍右白虎、背後有靠山」，被山環抱的地方就是風水寶地，但從地質學的角度看，這種地形其實就是大規模潛勢區，因為曾經崩塌過，才帶來肥沃土壤和豐沛地下水，適合居住。不過，上述時間尺度以萬年計，對人類來說，需要關注的是短短數十年的防災週期，「防災要保全的對象是『人』」，陳振宇強調。

身為負責監控崩塌的單位，水保署對全台大大小小的崩塌瞭若指掌。水保署以地形特徵判釋，找出崩塌範圍，從中篩選出有人居住的聚落，進一步判斷潛在災害，透過建設提升防災韌性、或是建立疏散機制。

十年累計10萬張照片 讀出台灣防災的時空故事

翻開歷史統計，1979～2025年，全台各地共監測到89處天然堰塞湖。多數堰塞湖現已消失，目前僅有新竹泰崗溪、馬太鞍溪與燕子口三處仍在監測中，也有少數案例如石鼓盤溪上游阿里山在921大地震後形成的「水樣森林」，屬於穩定狀態持續存在。

2015年，當時的農委會水土保持局（今水保署）發起「土砂災害歷史照片與故事募集」，邀請全民上傳災害老照片。10年過去，災害歷史影像平台已經累計9萬8000多張照片、空照及衛星影像，其中也包含今年的馬太鞍溪堰塞湖事件。

陳振宇當時擔任土石流防災中心主任，他說，起初的想法是為了避免影像資料四散在各單位，又或者各單位重複購買，索性建構平台，留存照片。

現在，民眾可在平台上瀏覽空拍照片與新聞報導，也可以地圖查詢，或使用時間軸查詢照片。

平台開放給所有人上傳災害歷史照片，目前已整合地圖、時間軸與災害故事功能，並整合政府單位的資料，讓照片具備時間與空間資訊。平台也開放大眾分享，透過影像將防災意識散播出去。

這樣的「時空照片庫」能為整體防災政策帶來什麼幫助？陳振宇認為，「隨著資料累積，資料庫就越具價值」，可以一站式呈現哪些地方容易崩塌、路容易斷、常發生土石流等加強防範。陳振宇還透露，水保署內部統整更高達14萬張，有部分還要再經過整理才能對外上架。

當人們都遺忘災害，要如何正視風險？

資料種類這麼多元，為什麼要以「影像」為核心建立資料庫呢？身為資深鄉民的陳振宇笑說：「因為有圖有真相！」他表示，每當進行防災宣導、風險溝通時，民眾經常表示難以想像。如果有真實歷史照片，就可以作為重要的證據，「因為災害都是會重複發生的，這個地方曾經發生過，一定有機會再發生。」

少一份證據的影響有多大？陳振宇娓娓道出心中的遺憾。2003年，新竹縣五峰鄉的桃山村被劃為土石流潛勢溪流，他前往當地進行防災宣導，卻被民眾質疑，「住了30年，從沒看過這邊有土石流」，陳振宇當下卻苦無證據。

回來之後，陳振宇苦惱的四處調閱資料，意外發現《張學良傳》中記載，張學良被軟禁在桃山村時曾遭遇土石流，證實過去曾有過災害。他又驚又喜，規劃著要回去再和居民好好溝通，不料還沒來得及拜訪，隔年（2004）艾利颱風侵台，桃山村發生嚴重土石流，造成15人活埋，土石流災害範圍正與劃定的潛勢區域相去不遠。

這起悲劇成為他心中永遠的痛，陳振宇深知，當災害時間久了，人們很容易就遺忘。帶著遺憾，最終促成了歷史照片平台，唯有把這些資料保留下來，讓事實來說話。

防災也要一顆活潑的心「246」諧音哏創始者是他

陳振宇自2000年代就勤寫部落格、透過網路文章分享水保知識與公務生活，吸引不少粉絲讀者，可說是今日網紅文化的先趨。除了災害歷史影像平台，在陳振宇領軍下的防災監測組，也開發出不少有趣的新系統。

在手機還不普及的年代，陳振宇和團隊就開發電話廣播系統，可以透過自動撥打電話的方式通知區域內的家戶災害消息，堪比今日盛行的「細胞簡訊」。今年下旬，有網友發現土石流防災官網網址「246」竟是土（two）石（4）流（6）的諧音，在社群平台上引起熱議。

被問及此事，陳振宇靦腆地笑說自己就是發想者，起因是為了想一個好記的災害通報電話，當時靈光一閃提出0800-246-246。台語諧音像是咒人「你死啦」，一開始還被長官打槍。陳振宇隨即解釋，「這代表不防範土石流就會有生命危險」，成功說服長官，讓246代號沿用至今。沒料到這個諧音哏多年後在網路上爆紅。

馬太鞍溪看見「一片黑」，水保署揪出史上最大規模崩塌

陳振宇投入台灣的崩塌監測20多年，今年9月馬太鞍溪堰塞湖震撼全台，背後的監測更有著他和團隊的身影。

水保署早在7月22日透過雷達衛星發現，馬太鞍溪上游「山區有崩塌、河道突然變成一片黑」，疑似出現大範圍的水體。直到7月25日雲層散去，團隊終於用光學衛星取得了完整的堰塞湖與崩塌土石的影像，估計崩塌區域至少500公頃以上，「大概是台灣觀測以來最大的一次。」

陳振宇解釋，每當颱風豪雨或地震過後，水保署便會啟動「新生崩塌地」判釋，透過遙測資料比對、確認，全面檢查國土是否有新的崩塌出現。而因雷達波散射的關係，水體在畫面上呈現黑色，因而找出了馬太鞍溪可能產生堰塞湖。

取得影像時已經是周五深夜，陳振宇坦言，面對史上最大規模的堰塞湖，大家都很緊張，「這已經超出我們過去的經驗了。」這起崩塌還驚動到太平洋的另一端，美國地質調查所（USGS）跨海聯絡上陳振宇，原來他們也在監測資料中發現大規模崩塌的地震紀錄，來表達關切。

溢流是描述水體滿溢向外流出，潰壩則是壩體土石經沖刷後不穩，最終潰決。陳振宇解釋，水保專家優先關切的永遠是壩體的穩定性，如果壩體穩定安全，只要估算水位滿溢的時間，就可預期潰決時間，這次馬太鞍溪堰塞湖就屬於此類，如同「定時炸彈」。如果壩體結構不穩，或是水流自縫隙滲流出，形成「管湧」，會使壩體瞬間潰決，就是難以預測的「不定時炸彈」。

極端氣候威脅之下 整合資源將是首要任務

今年颱風、豪雨不斷，各地多起土石流、淹水災情。陳振宇認為，面對未來極端氣候，台灣要加強防災策略，首先是盤點出可能致災的潛在地區，例如近年水保署主力推動不安定土砂的判釋調查，不僅要保全住戶，還要保全周邊的關鍵維生設施、對外聯絡道路等。以聚落為核心，找出致災因子。

過去各單位的監測都是「各做各的」，幾年大家有合作共識。例如共享雨量資料，各方統一傳入氣象署的聯網，提供最詳細的雨量資訊；有能力的單位也跳出來當資料匯集者，例如水保署的歷史影像平台。這類的整合平台不僅擴大監測範圍，也可以達成專業分工，由專責機關來處理資訊，避免各方的標準不一造成誤判，有助整個國家防災體系。

把視野拉高層級來看，儘管水保署協助推動坡地防災社區、水利署也在輔導水患防災社區，內政部也有辦理地震韌性社區 ，但實際上，社區要面對臨的可能不是單一災害，而是複合型災害。如果未來可以資源整合，由單一單位來推動，不再區分災害類別，對於社區來也是一個有效率的做法。